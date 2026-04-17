Centralele individuale de apartament ar putea fi interzise treptat în România. Comisarul șef al Gărzii Naționale de Mediu (GNM), Andrei Corlan, a explicat că discuțiile privind eliminarea centralelor de apartament nu sunt recente, ci au început în urmă cu aproximativ trei ani.

În acest moment, el a subliniat că oportunitatea și posibilitatea interzicerii centralelor individuale în noile ansambluri de locuințe sunt decise la nivelul administrațiilor locale.

„Este o discuție care a început încă de acum trei ani. În momentul de față, posibilitatea și oportunitatea interzicerii centralelor de apartament la blocurile noi este în ograda primăriilor”, a precizat Andrei Corlan pentru Gândul.

În practică, există deja exemple de orașe din România unde această măsură a fost aplicată. Este vorba despre Sfântu Gheorghe și Cluj, unde autoritățile au introdus interdicții privind centralele individuale în anumite condiții de construire. În aceste cazuri, în autorizațiile de construire pentru blocurile noi este prevăzută obligativitatea utilizării unui sistem comun, astfel încât întregul imobil să funcționeze cu o singură centrală, în loc ca fiecare apartament să aibă propriul sistem de încălzire.

„Avem două exemple unde s-au interzis centralele de apartament. Mă refer la orașele Sfântul Gheorghe și Cluj. În autorizația de construire a blocurilor noi este prevăzută această condiționare (n.red. să se construiască doar cu o singură centrală pentru tot blocul). Dacă un bloc are 60 de apartamente, asta ar însemna 60 de coșuri de evacuare”, a mai spus Andrei Corlan pentru sursa menționată.

Argumentul principal invocat în astfel de situații ține de impactul asupra mediului și infrastructurii urbane. În cazul unui bloc cu 60 de apartamente, utilizarea centralelor individuale ar presupune existența a 60 de coșuri de evacuare, ceea ce crește semnificativ nivelul de emisii și complexitatea sistemelor de evacuare a gazelor.

Pe lângă poziția Gărzii Naționale de Mediu, și reprezentanți ai sectorului de termoficare au confirmat că o astfel de direcție este discutată la nivel european. Directorul general al Companiei Termoenergetica, Adrian Teodorescu, a explicat că interzicerea centralelor individuale este considerată inevitabilă în contextul reglementărilor europene.

Acesta a precizat că discuțiile vizează în special centralele care urmează să fie instalate și puse în funcțiune, nu neapărat cele existente deja. Reglementările europene ar urmări în mod direct limitarea montării de centrale individuale în viitor, în cadrul unui proces mai amplu de tranziție energetică.

Implementarea acestor măsuri ar depinde, însă, de modul în care statele membre vor transpune obligațiile europene în legislația națională, ceea ce înseamnă că este în mare parte o chestiune de calendar și de adaptare legislativă.

În același timp, Adrian Teodorescu a subliniat că statele trebuie să ofere alternative viabile și sustenabile pentru încălzirea locuințelor. În lipsa unor astfel de soluții, interzicerea centralelor individuale ar putea fi considerată o măsură problematică.

Argumentele invocate în favoarea direcției europene țin de reducerea poluării și de utilizarea responsabilă a resurselor naturale. Exploatarea unor resurse finite pentru satisfacerea unor nevoi individuale, în condițiile în care aceasta generează emisii poluante, este considerată incompatibilă cu principiile europene de protecție a mediului.

„În primul rând, discutăm de centrale care urmează a fi puse în funcțiune. Normativul european vizează interzicerea montării de centrale individuale. Este doar o chestiune de calendar și de modalitate prin care vom transpune obligațiile europene în legislația română. Este inevitabil. Discutăm de exploatarea unei resurse naturale finite pentru satisfacerea unor nevoi individuale cu poluare. Și atunci, principiile europene interzic aceste lucruri”, a precizat Adrian Teodorescu pentru sursa menționată.

Astfel, interzicerea treptată a centralelor individuale în blocurile noi pare să devină o direcție tot mai discutată în România, fiind deja aplicată punctual în unele orașe și susținută de tendințele de reglementare de la nivel european.