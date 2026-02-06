Ghidul ANAF a fost elaborat și publicat de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov și explică noutățile aduse de Legea nr. 239/2025, cunoscută drept Pachetul 2 fiscal, precum și de Ordonanța de Urgență nr. 89/2025, denumită și OUG „trenuleț”. Totodată, documentul face trimitere la alte acte normative recent oficializate, care au un rol esențial în aplicarea noilor reguli fiscale.

Printre acestea se numără Ordinul ANAF nr. 2736/2025, prin care a fost aprobat modelul, conținutul, modalitatea de depunere și gestionare a formularului 212 – Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. De asemenea, este menționat Ordinul ANAF nr. 2719/2025, care aprobă procedura de precompletare, verificare și transmitere a aceluiași formular 212.

Un capitol important al ghidului este dedicat modificărilor referitoare la impozitul pe venit, cu accent pe introducerea unui tratament fiscal unitar pentru închirierile turistice. Conform ANAF, a fost stabilit un sistem unic de calcul al impozitului pe venit, bazat pe un sistem de impozitare forfetar, aplicabil activității de închiriere turistică, indiferent de forma în care aceasta este desfășurată.

În Codul fiscal, închirierea turistică este încadrată în două categorii distincte de venituri. Prima categorie este reprezentată de veniturile din activități independente, care includ prestarea de servicii de cazare și închirierea pe termen scurt a unui număr de peste șapte camere situate în locuințe proprietate personală. A doua categorie este cea a veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, care vizează închirierea pe termen scurt a camerelor situate în locuințe proprietate personală, în situația în care numărul acestora este cuprins între una și șapte camere inclusiv.

În ceea ce privește veniturile din activități independente, Codul fiscal a fost modificat prin introducerea unui nou alineat la articolul 67, alineatul (11), prin care sfera acestor venituri este extinsă. Astfel, pe lângă veniturile din prestarea de servicii de cazare, desfășurate ca activitate independentă autorizată la Oficiul Național al Registrului Comerțului, sunt incluse și veniturile obținute din închirierea pe termen scurt a unui număr de peste șapte camere situate în locuințe proprietate personală. Aceste venituri erau anterior încadrate la cedarea folosinței bunurilor. Pentru stabilirea impozitului aferent ambelor tipuri de venituri sunt aplicabile prevederile articolului 68 indice 3 din Codul fiscal.

Ghidul ANAF detaliază și definirea veniturilor din prestarea de servicii de cazare, printr-un nou articol care reglementează modul de stabilire a impozitului. Potrivit noilor prevederi, veniturile din prestarea de servicii de cazare sunt considerate veniturile obținute de operatorii economici, definiți conform legislației specifice domeniului turismului, prin punerea la dispoziție a unui spațiu amenajat în scopul înnoptării, pentru o perioadă determinată, măsurată în zile. Acest articol stabilește atât modul de determinare a venitului impozabil și a impozitului, cât și obligațiile declarative și de plată ale contribuabililor.

În același timp, Codul fiscal clarifică și noțiunea de închiriere pe termen scurt a camerelor situate în locuințe proprietate personală. Conform articolului 83, aceasta este definită ca închirierea neîntreruptă a unei camere aceleiași persoane, pentru perioade de maximum 30 de zile, într-un an calendaristic. În situația în care închirierea are loc pentru o fracțiune de zi, aceasta este considerată, din punct de vedere fiscal, ca fiind o închiriere pentru o zi întreagă.

Ghidul fiscal pentru anul 2026 poate fi vizualizat aici.