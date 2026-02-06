La finalul anului 2025, soldul creditelor nete ale Grupului BRD, inclusiv finanțările prin leasing, a ajuns la 56,1 miliarde lei, în creștere cu aproape 13% față de anul anterior. Principalul motor al avansului a fost segmentul companiilor, unde creditarea a crescut cu aproape 17% an/an, susținută în special de companiile mari. Pe zona de retail, creditele au avansat cu 10%, într-un ritm moderat, reflectând un comportament mai prudent al consumatorilor.

Producția de credite pentru persoane fizice a atins 13,4 miliarde lei, cu un plus de 14% față de 2024, cererea pentru credite de locuințe fiind determinantă.

Baza de depozite a băncii s-a consolidat, cu un avans de 10,5% la finalul lui 2025, susținut în principal de companii. În paralel, soluțiile alternative de economisire au avut o evoluție accelerată.

BRD Asset Management și-a menținut poziția de lider pe piața OPCVM-urilor, cu active în administrare de 9,3 miliarde lei, în creștere cu 51% an/an, și o cotă de piață de peste 25%.

Banca a continuat să sprijine tranziția clienților către modele de afaceri sustenabile. În 2025, finanțările sustenabile noi au ajuns la 919 milioane euro, acordate atât companiilor, cât și clienților retail. BRD a fost implicată în mai multe tranzacții majore, inclusiv credite corelate cu obiective de sustenabilitate și finanțări pentru regenerare urbană.

Adoptarea serviciilor digitale a continuat să crească. La finalul anului, aplicația YouBRD avea 1,87 milioane de utilizatori, cu 13% mai mult față de 2024, iar numărul de tranzacții efectuate prin platformă a crescut cu 25% an/an, la peste 38 de milioane de operațiuni.

Venitul net bancar al Grupului BRD a ajuns la 4,35 miliarde lei, în creștere cu 8% față de 2024. Profitul operațional brut a fost de 2,13 miliarde lei, iar profitul net s-a situat la 1.546 milioane lei, în creștere cu 6%. Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) a fost de aproximativ 17%, excluzând impactul impozitului pe cifra de afaceri.

Calitatea portofoliului de credite a rămas solidă, cu o rată a creditelor neperformante de 2,4%, sub media sistemului bancar.

„Pe tot parcursul anului 2025, în ciuda unui mediu tot mai tensionat și plin de provocări, BRD a rămas dedicată sprijinirii clienților și economiei românești, obținând rezultate comerciale dinamice și performanță financiară rezilientă”, a declarat Maria Rousseva, CEO al BRD Groupe Société Générale.

Având în vedere rezultatele obținute și nivelul confortabil al capitalizării, Consiliul de Administrație al BRD va propune distribuirea a 50% din profitul net aferent anului 2025 sub formă de dividende, sub rezerva aprobării Adunării Generale a Acționarilor din 29 aprilie 2026.