Creșterea salariilor va fi un element important pe piața muncii, dar diferențierea între companii va fi tot mai mult determinată de pachetele de beneficii și politicile flexibile de lucru. Pachetul salarial și de beneficii competitiv rămâne cel mai important factor pentru atragerea și menținerea talentelor, urmat de echilibrul între viața profesională și cea privată și de opțiunile de lucru flexibil.

În 2026, majoritatea companiilor se vor concentra pe menținerea echilibrului între dezvoltarea afacerii și prudența operațională. În timp ce majoritatea angajatorilor planifică măriri salariale, doar 34% se așteaptă la creșteri ale veniturilor companiei. Strategiile de compensare vor combina componente financiare și beneficii de wellbeing, iar tehnologia, inclusiv AI, va avea un rol tot mai mare în gestionarea forței de muncă.

Conform studiului, 83% dintre companii intenționează să majoreze salariile pentru angajații white-collar (TEȘA – tehnic, economic și socio-administrativ), iar 85% pentru angajații blue-collar (muncitori). În schimb, doar 17% (white-collar) și 14% (blue-collar) se așteaptă la salarii neschimbate. În 2025, majoritatea creșterilor au fost de 1-6%, cu 22% dintre companiile aflate în expansiune raportând creșteri de peste 15%.

Aproximativ 23% dintre angajatori recunosc că oferă salarii mai mici decât nivelul pieței pentru anumite poziții, ceea ce poate influența eforturile de recrutare. În ceea ce privește munca flexibilă, 38% dintre companii nu plănuiesc să implementeze astfel de aranjamente, iar 29% explorează modele mai agile, cum ar fi munca part-time, pe proiect sau temporară. Tot mai multe companii încep să aplice modele tip „Digital Nomad”, care permit independența totală față de locație.

În organizațiile cu politici de muncă la distanță, modelul de două zile acasă pe săptămână rămâne cel mai frecvent, însă există o ușoară creștere a modelelor complet flexibile. Săptămâna de lucru de patru zile este utilizată de aproximativ 3% dintre angajatori.

Fluctuația de personal continuă să fie influențată în principal de salarii (79%), dar și de motive non-financiare: 39% dintre plecări sunt cauzate de lipsa oportunităților de avansare, iar 29% din cauza volumului de muncă excesiv. În acest context, succesul în atragerea și păstrarea angajaților va depinde de designul rolurilor și cultura organizațională, nu doar de salarii.

În 2025, 37% dintre companii și-au extins personalul, 38% l-au menținut stabil, iar 25% l-au redus.

Angajările în 2026 se vor concentra în continuare pe dezvoltarea afacerilor, 30% dintre companii planificând creșteri de personal. Cererea cea mai mare de recrutare va fi în inginerie și producție, în timp ce pozițiile din departamentele de relații cu clienții au înregistrat scăderi, parțial din cauza automatizării și a integrării AI în 44% dintre companii.

Atragerea talentelor, în special în IT și vânzări, rămâne o provocare, din cauza așteptărilor salariale ridicate și deficitului de competențe. Angajarea din țări non-UE/SEE rămâne limitată, preferată de 6% dintre companii pentru poziții white-collar și 15% pentru blue-collar.

Tehnologia și AI devin tot mai prezente în companii. 38% dintre organizații plănuiesc extinderea utilizării AI, comparativ cu 35% în 2025, în domenii precum managementul resurselor umane, analiza pieței, planificare strategică, marketing, finanțe și servicii clienți. Principalele avantaje raportate sunt automatizarea sarcinilor repetitive, procesarea rapidă a datelor, predicții mai precise și productivitate crescută. În același timp, implementarea AI poate fi afectată de lipsa personalului calificat, costurile ridicate și neîncrederea managementului.

Optimismul companiilor privind veniturile a scăzut de la 43% în 2025 la 34% pentru 2026, iar incertitudinea a crescut la 19%. Reducerea marjelor comerciale, scăderea cererii și presiunea salarială forțează companiile să devină mai eficiente și să adopte soluții digitale.

Studiul Randstad România HR Trends 2026 se bazează pe răspunsurile a peste 217 lideri de business din multiple industrii, colectate între octombrie și decembrie 2025.