Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus vineri, la Antena 3 CNN, după întâlnirea de la Guvern cu reprezentanții mediului de afaceri, că pachetul de relansare economică pregătit are mai multe scopuri. El a explicat că se încearcă trecerea de la o strategie bazată pe consum la una bazată pe producție și investiții, de la ajutoare ocazionale la corectarea unor dezechilibre și de la reacții imediate la o strategie clară pentru sprijinul companiilor.

Nazare a mai zis că se caută și măsuri pentru a ajuta persoanele vulnerabile, respectând ținta de deficit de aproximativ 6%.

Ministrul a mai precizat că pachetul se diferențiază de alte inițiative economice prin faptul că pune accent pe producție și investiții, sprijinirea industriei, reducerea importurilor în anumite zone și dezvoltarea tehnologiilor noi, cum ar fi inteligența artificială și semiconductori. Pachetul include credite fiscale pentru cercetare-dezvoltare și finanțări pentru proiecte strategice, de la IMM-uri până la investiții în domeniul Apărării. Toate aceste măsuri sunt menite să crească competitivitatea economiei.

Nazare a spus că discuția de la Guvern cu mediul de afaceri a fost constructivă și că observațiile lor vor fi luate în considerare.

El a adăugat că ambele pachete – cel de administrație și cel de relansare economică – trebuie aprobate împreună, iar coaliția de guvernare urmează să ia decizia la începutul săptămânii viitoare. Pachetul completă măsurile deja luate anul trecut, precum garanția de portofoliu pentru 25.000 de IMM-uri și aproape 1,2 miliarde de euro disponibili pentru împrumuturi garantate, precum și cota unică de 1% pentru microîntreprinderi adoptată în decembrie.

Nazare a concluzionat că proiectele finanțate prin bugetul de stat vor ajuta economia să pornească mai bine în 2026 și să înregistreze creștere.

Ministrul Finanțelor a recunoscut că sunt necesare măsuri pentru a ajuta persoanele vulnerabile. El a explicat că există mai multe propuneri din partea miniștrilor care ar putea fi incluse în bugetul de stat și că unele dintre aceste măsuri au fost deja adoptate prin Ordonanța Trenuleț.

Nazare a menționat că nu poate da detalii despre proiecte concrete, pentru că pachetul social nu a fost încă prezentat în coaliția de guvernare, dar că ulterior vor fi anunțate măsurile care vor fi finanțate. El a spus că se caută surse de finanțare atât pentru investiții, cât și pentru sprijinul persoanelor vulnerabile, respectând ținta de deficit de aproximativ 6%.