Deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, lansează un atac frontal la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză de derapaje grave de la principiile democratice și de o ingerință inadmisibilă în actul de justiție constituțională.

Într-o postare pe Facebook, social-democratul susține că documentul transmis de Guvern președintei Curții Constituționale, la 6 februarie 2026, ridică semne serioase de întrebare privind respectarea separației puterilor în stat.

Mihai Fifor afirmă că formularea scrisorii reprezintă o intervenție brutală în activitatea CCR și o încălcare evidentă a regulilor democratice, subliniind că România este un stat membru al Uniunii Europene și al NATO, unde astfel de practici nu ar trebui să existe.

În opinia sa, gestul premierului depășește cu mult cadrul unei cooperări loiale între instituții și se transformă într-o formă de presiune politică exercitată asupra unei instanțe constituționale.

Fostul ministru al Apărării avertizează că este extrem de periculos ca un prim-ministru să indice unei instanțe ce efecte ar avea o decizie care nu convine Executivului.

El consideră că o astfel de abordare sugerează ideea că voința Guvernului ar trebui să fie superioară Constituției, ceea ce ar reprezenta o logică specifică regimurilor autoritare, nu unei democrații funcționale.

Mihai Fifor subliniază că, într-un stat de drept, Guvernul nu transmite avertismente Curții Constituționale și nu condiționează actul de justiție de interese financiare sau politice. Judecătorii constituționali, spune el, nu sunt subordonații premierului, ci au obligația de a apăra Constituția și legile țării.

În acest context, Partidul Social Democrat anunță că denunță categoric această conduită, pe care o consideră un derapaj grav. Deputatul PSD mai susține că reacțiile vehemente care ar fi existat dacă un premier social-democrat ar fi procedat similar lipsesc acum, însă tăcerea criticilor nu diminuează gravitatea faptei.

În final, Mihai Fifor avertizează că acceptarea unui asemenea comportament ar însemna normalizarea ideii că Executivul poate dicta, fie și indirect, modul în care judecă o instanță. O astfel de evoluție ar duce, în opinia sa, la dispariția separației puterilor în stat și, implicit, a democrației și a statului de drept.