Scrisoarea trimisă CCR. Mihai Fifor: De data aceasta, premierul Bolojan a mers mult prea departe. Este presiune politică
Deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, lansează un atac frontal la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză de derapaje grave de la principiile democratice și de o ingerință inadmisibilă în actul de justiție constituțională.
Într-o postare pe Facebook, social-democratul susține că documentul transmis de Guvern președintei Curții Constituționale, la 6 februarie 2026, ridică semne serioase de întrebare privind respectarea separației puterilor în stat.
Mihai Fifor afirmă că formularea scrisorii reprezintă o intervenție brutală în activitatea CCR și o încălcare evidentă a regulilor democratice, subliniind că România este un stat membru al Uniunii Europene și al NATO, unde astfel de practici nu ar trebui să existe.
În opinia sa, gestul premierului depășește cu mult cadrul unei cooperări loiale între instituții și se transformă într-o formă de presiune politică exercitată asupra unei instanțe constituționale.
PSD vorbește despre o „linie roșie” depășită
Fostul ministru al Apărării avertizează că este extrem de periculos ca un prim-ministru să indice unei instanțe ce efecte ar avea o decizie care nu convine Executivului.
El consideră că o astfel de abordare sugerează ideea că voința Guvernului ar trebui să fie superioară Constituției, ceea ce ar reprezenta o logică specifică regimurilor autoritare, nu unei democrații funcționale.
Mihai Fifor subliniază că, într-un stat de drept, Guvernul nu transmite avertismente Curții Constituționale și nu condiționează actul de justiție de interese financiare sau politice. Judecătorii constituționali, spune el, nu sunt subordonații premierului, ci au obligația de a apăra Constituția și legile țării.
În acest context, Partidul Social Democrat anunță că denunță categoric această conduită, pe care o consideră un derapaj grav. Deputatul PSD mai susține că reacțiile vehemente care ar fi existat dacă un premier social-democrat ar fi procedat similar lipsesc acum, însă tăcerea criticilor nu diminuează gravitatea faptei.
În final, Mihai Fifor avertizează că acceptarea unui asemenea comportament ar însemna normalizarea ideii că Executivul poate dicta, fie și indirect, modul în care judecă o instanță. O astfel de evoluție ar duce, în opinia sa, la dispariția separației puterilor în stat și, implicit, a democrației și a statului de drept.
Postarea integrală a lui Fifor: Dacă separația puterilor nu mai există, atunci există dictatură!
„Știm că Ilie Bolojan are reflexe dictatoriale. Nu mai e o surpriză pentru nimeni. Dar, de data aceasta, a mers mult prea departe. Poate îi suflă cineva în cască faptul că România este încă o țară democratică, membră a UE și NATO.
Nu ai cum să nu ai dubii serioase dacă premierul este bine atunci când citești scrisoarea transmisă de Guvern președintei Curții Constituționale în 6 februarie 2026. Felul în care este formulat acest document oficial reprezintă o ingerință cu bocancii în actul de justiție constituțională și o încălcare evidentă a principiului separației puterilor în stat.
În momentul în care un prim-ministru indică unei instanțe ce efecte ar produce o decizie care nu convine Guvernului, nu mai vorbim despre cooperare loială între instituții. Vorbim despre presiune politică.
Oare premierul realizează cât de periculoasă este ideea că voința Executivului trebuie să fie mai importantă decât Constituția?
Aceasta este logica unui regim dictatorial. Într-o democrație, Guvernul nu transmite avertismente Curții și nu condiționează actul de justiție de obiective financiare sau politice. Judecătorii constituționali nu sunt subordonații premierului.
Iată de ce Partidul Social Democrat denunță categoric această conduită.
În democrație, justiția nu se face la comandă. Judecătorii nu trebuie să sprijine interesele nimănui. Ei trebuie să apere Constituția și legile țării. Iar dacă puterea politică este nemulțumită, are la dispoziție calea democratică a modificării legii prin Parlament.
Nu are dreptul să intimideze.
Dacă un premier PSD ar fi încercat măcar să gândească un asemenea gest, reziștii USR-istului Bolojan ar fi luat Palatul Victoria cu asalt în numele statului de drept. Tăcerea lor de astăzi nu face fapta mai puțin gravă.
S-a depășit o linie roșie.
Un asemenea derapaj trebuie semnalat și sancționat ferm. Acceptarea lui ar însemna normalizarea ideii că Executivul poate dicta, fie și indirect, unei instanțe cum să judece.
Iar atunci separația puterilor nu mai există. Și, odată cu dispariția ei, nu mai există nici democrație, nici stat de drept. Există dictatură”, a scris Mihai Fifor pe pagina sa de socializare.
