Premierul Ilie Bolojan a oferit, recent, clarificări importante privind acordul comercial dintre Uniunea Europeană și țările Mercosur, după ce o moțiune simplă în Senat a generat îngrijorări în rândul publicului și al fermierilor.

”Moţiunea pe tema acordului între Uniunea Europeană şi ţările Mercosur este în linie cu întreaga politică a semnatarilor: ei ştiu exact cum nu este bine, dar niciodată nu oferă o soluţie reală. Întreaga construcţie a textului moţiunii pare să spună că semnatarii au aflat despre acest acord cu ţările Mercosur abia atunci când Uniunea Europeană a anunţat încheierea negocierilor. Realitatea este că acest acord – unul dintre cele mai ample acorduri comerciale din lume, este în proces de negociere încă dinainte ca România să devină membră a Uniunii Europene”, a declarat premierul Ilie Bolojan în plenul Senatului.

Potrivit premierului, temerile exprimate în moțiune nu reflectă realitatea.

”Adevărul factual este acela că o vreme şi noi am fost în cabina acestei locomotive. În 2019, când noi am deţinut preşedinţia rotativă a Consiliului European, anunţam la finalul mandatului că am încheiat negocierile cu ţările Mercosur. România a contribuit la pregătirea celor trei runde de negocieri care au avut loc pe parcursul jumătăţii de an în care am deţinut preşedinţia. Vorbim de ceva întâmplat în urmă cu 7 ani. Nimeni nu a fost îngrijorat, nimeni nu s-a întrebat public atunci dacă e bine sau e rău, dacă acest tratat ne ajută sau ne încurcă”, a subliniat el.

România a fost implicată activ în negocieri încă din 2019, pe durata președinției rotative a Consiliului European, și nu a descoperit acordul abia la finalizarea negocierilor, așa cum sugerează semnatarii moțiunii.

”Să ne fie clar tuturor: acesta este un tratat economic, care vine – ca orice în viaţă – cu riscuri şi cu oportunităţi. Obiectivul nostru este să ne gestionăm riscurile şi să ne maximizăm oportunităţile”, a afirmat Bolojan, precizând că, ”în privinţa riscurilor, inclusiv în urma demersurilor României, acest tratat a mai căpătat câteva pârghii de control pentru noi, pe ultima sută de metri, tocmai pentru a proteja piaţa europeană în momentul în care se va deschide pentru ţările Mercosur, pe o durată care se va întinde pe 10 sau 15 ani”, a menţionat Ilie Bolojan.

Bolojan a precizat că România a contribuit la organizarea și derularea mai multor runde de negocieri cu țările Mercosur, asigurându-se că interesele economiei românești sunt protejate.

”Noi, România, vom avea la dispoziţie 3,8 miliarde de Euro pentru a putea despăgubi fermieri de-ai noştri în cazul în care au de suferit în vreun fel din cauza concurenţei din ţările Mercosur”, a adăugat Bolojan.

El a subliniat că atunci când președintele Nicușor Dan a anunțat, la sfârșitul anului trecut, că România sprijină acordul, nu au existat îngrijorări publice, iar decizia a fost una calculată, având în vedere avantajele economice ale tratatului.

”Semnatarii fac prin această moţiune ceea ce fac de ani de zile: sădesc spaime în rândul celor care nu ştiu nici detaliile acordului cu ţările Mercosur, nici cum funcţionează economia mondială. Ei ori nu înţeleg nimic, ori o fac cu bună ştiinţă. Şi mi-e greu să spun care variantă ar fi mai scuzabilă pentru oameni care au acces la informaţie adevărată”, a mai afirmat premierul.

Premierul a explicat că acordul Mercosur vine cu riscuri, dar și cu multiple oportunități pentru economia românească. Pentru a proteja piața internă, România a obținut mecanisme suplimentare de control care includ:

Controale stricte la produsele alimentare importate din țările Mercosur, inclusiv direct la producători din America de Sud.

Posibilitatea de intervenție pe piață în cazul în care cotele de importuri se modifică.

Fond de sprijin de 3,8 miliarde de euro pentru despăgubirea fermierilor afectați de concurența importurilor.

Aceste măsuri asigură că standardele europene de calitate sunt respectate, iar fermierii români nu sunt dezavantajați de liberalizarea pieței.

Premierul Bolojan a evidențiat că adevărata prosperitate economică a României depinde de capacitatea țării de a fi competitivă și de a valorifica piețele externe. Acordul cu Mercosur deschide o piață uriașă pentru exporturile românești, oferind atât României, cât și celorlalte state membre UE, oportunități de afaceri și creștere economică.