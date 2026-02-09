Luni, 9 februarie, la Senat se discută trei moțiuni simple despre cum a lucrat Guvernul Bolojan în trei domenii: politica europeană, apărare și educație. Opoziția a depus aceste moțiuni miercuri, 4 februarie.

Prima moțiune se referă la felul în care Executivul a reprezentat România în discuțiile europene despre acordul comercial dintre UE și Mercosur (un grup de țări din America de Sud). Moțiunea se numește: „Acordul UE-Mercosur: cum se angajează România într-un acord strategic major prin mandat clandestin, fără analiză şi împotriva propriilor interese”. Ea este semnată de 47 de senatori din Opoziție: 28 de la AUR, 13 de la PACE – Întâi România și 6 neafiliați.

Cei care au inițiat moțiunea spun că Parlamentul nu a fost consultat înainte ca România să se angajeze în acest acord. Ei mai susțin că acordul ar avantaja țările industrializate și ar afecta statele cu economii mai vulnerabile.

Pe 21 ianuarie, Parlamentul European a votat să ceară Curții de Justiție a UE să verifice dacă acest acord comercial dintre UE și țările Mercosur este valid. Acordul a fost semnat în Paraguay.

A doua moțiune este împotriva ministrului Apărării, Radu Miruță. Opoziția îl critică pentru modul în care gestionează politica de apărare și securitate, mai ales după declarațiile despre o posibilă trimitere de trupe românești în Groenlanda.

Moțiunea se numește: „Ministrul progresist Radu Miruţă compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declaraţii iresponsabile şi lipsă de analiză strategică”. A fost anunțată în vacanța parlamentară și depusă săptămâna trecută la Senat. Este semnată de 41 de parlamentari: 28 de la AUR și 13 de la PACE – Întâi România.

Cei care au depus moțiunea spun că au făcut acest lucru pentru a proteja interesele României în domeniul apărării, într-o perioadă tensionată la nivel internațional. Ei susțin că deciziile din acest domeniu trebuie luate cu multă atenție și analiză.

Semnatarii cred că nu este clar dacă România ar participa la misiuni prin NATO, ONU, UE sau alte alianțe. Spun că această lipsă de claritate poate afecta credibilitatea țării și poate crea riscuri inutile, atât militare, cât și diplomatice.

Ministrul Apărării a anunțat că va merge în Parlament pentru a participa la dezbaterea moțiunii.

Luni, la Senat, se discută și se votează o moțiune împotriva ministrului interimar al Educației, Ilie Bolojan. El este criticat pentru că ar fi redus ajutoarele pentru studenți într-o perioadă cu inflație mare. Autorii spun că, din cauza asta, accesul la educație depinde tot mai mult de banii familiei.

Moțiunea se numește: „Educaţia între avarie şi abandon. Cum sunt transformaţi studenţii în colateral bugetar”. A fost anunțată în vacanța parlamentară și depusă săptămâna trecută la Senat. Este semnată de 41 de parlamentari: 28 de la AUR și 13 de la PACE – Întâi România.

Cei care au depus moțiunea spun că, deși Bolojan este ministru interimar, studenții afectați de aceste măsuri nu sunt „interimari” — ei pierd ani din viață și din studii.

(Paragraful despre votul Parlamentului European privind acordul UE-Mercosur nu are legătură directă cu această moțiune, dar menționează că pe 21 ianuarie Parlamentul European a cerut Curții de Justiție a UE să verifice validitatea acordului comercial dintre UE și țările Mercosur.)