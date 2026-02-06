Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică procedura și calendarul privind înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026–2027.

Potrivit propunerii, prima etapă a procesului de înscriere ar urma să înceapă la data de 31 martie 2026, iar depunerea cererilor să se încheie pe 6 mai.

Documentul stabilește atât categoriile de copii eligibili, cât și pașii administrativi pe care părinții trebuie să îi urmeze.

Instituția a transmis că părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2026 inclusiv au obligația de a-i înscrie în clasa pregătitoare.

Totodată, Ministerul Educației a explicat că există și posibilitatea înscrierii copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2026, cu condiția existenței unei recomandări care să ateste un nivel de dezvoltare corespunzător pentru învățământul primar.

Pentru copiii care frecventează grădinița, recomandarea va fi eliberată de unitatea preșcolară, în urma unei solicitări formulate de părinți. În cazul copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors recent din străinătate, evaluarea și recomandarea vor fi realizate de către CJRAE sau CMBRAE, tot la cererea părinților.

Ministerul a precizat că perioada propusă pentru depunerea solicitărilor, evaluare și eliberarea recomandărilor este cuprinsă între 16 și 30 martie 2026.

Calendarul propus prevede două etape distincte de înscriere. Prima etapă va debuta pe 31 martie și va include procesarea cererilor și repartizarea copiilor la școala de circumscripție, în perioada 6–11 mai.

Ulterior, între 13 și 20 mai, vor fi procesate cererile părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât cea de circumscripție, pe locurile rămase disponibile. Pe 21 mai vor fi afișate listele cu copiii înscriși și numărul de locuri libere.

A doua etapă ar urma să se desfășoare între 22 mai și 16 iunie 2026. În acest interval, părinții vor putea depune cereri de înscriere la școala aflată pe prima opțiune dintre cele exprimate, între 25 și 29 mai.

Validarea cererilor este programată pentru perioada 2–8 iunie, iar afișarea listelor finale cu copiii înscriși la fiecare unitate de învățământ va avea loc pe 16 iunie.

Așadar, repartizarea propriu-zisă din prima etapă va avea loc după următorul program:

6 – 11 mai: Procesarea cererilor și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.

13 – 20 mai: Procesarea cererilor pentru cei care solicită înscrierea la o altă unitate decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere.

21 mai: Afișarea listelor cu copiii înscriși și a numărului de locuri rămase disponibile.

În perioada 22 mai și 16 iunie 2026 ar urma să se desfășoare a doua etapă. Aceasta va avea următorul program:

25 – 29 mai: Depunerea cererilor de înscriere la școala aflată pe prima poziție din cele trei opțiuni exprimate de părinți.

2 – 8 iunie: Validarea cererilor la unitatea de învățământ.

16 iunie: Afișarea listelor finale cu copiii înscriși la fiecare școală.

Ministerul Educației a mai arătat că părinții care nu optează pentru înscrierea copiilor eligibili în clasa pregătitoare sau ai căror copii nu au un nivel de dezvoltare adecvat vor beneficia de consiliere, în vederea înscrierii acestora la grădiniță, în grupa mare.

Forma finală a calendarului va fi stabilită după analiza feedbackului primit în consultarea publică și după ședința Comisiei de Dialog Social.