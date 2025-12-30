Președintele Maia Sandu a cerut Parlamentului, Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii și altor instituții să ia măsuri pentru a schimba modul în care se face „vettingul” (evaluarea judecătorilor). Ea a spus, într-o conferință de presă, că vrea ca mai mulți judecători să fie evaluați și ca procedurile să meargă mai repede, pentru că nu este mulțumită de cum se desfășoară reforma justiției, un domeniu foarte important pentru aderarea la UE.

Președintele a făcut aceste declarații după ce Parlamentul a adoptat o lege care vizează mai multă transparență în sistemul judiciar și consolidarea integrității judecătorilor care se ocupă de cazurile de corupție. Ea a apreciat legea, dar a atras atenția că problemele profunde din justiție încă există.

Sandu a subliniat că este nevoie de un grup de lucru care să analizeze urgent mecanismul de evaluare a judecătorilor și să ia măsuri pentru extinderea categoriilor evaluate sau accelerarea procedurilor interne. Ea a spus că reforma justiției este foarte importantă atât pentru funcționarea statului, cât și pentru aderarea la UE și că, dacă măsurile făcute până acum nu sunt suficiente, acestea vor fi îmbunătățite și consolidate.

„Din păcate, există în continuare zone ale sistemului în care actori din justiţie continuă să colaboreze cu infractorii şi încearcă din răsputeri să păstreze elemente ale sistemului vechi corupt. E suficient să ne uităm la durata examinării dosarelor, mai ales a celor de rezonanţă (…). Unii judecători admit intenţionat tergiversări în examinarea dosarelor pentru a obţine beneficii ilegale. Solicit Parlamentului, Ministerului Justiţiei, CSM-ului şi altor autorităţi responsabile să analizeze în cadrul unui grup de lucru şi să iniţieze de urgenţă măsuri privind revizuirea mecanismului de vetting în vederea lărgirii categoriilor de judecători care să fie supuşi evaluării externe extraordinare şi/ sau accelerarea procedurilor interne ale Colegiului din cadrul CSM în evaluarea performanţelor judecătorilor. Reforma justiţiei este foarte importantă şi pentru funcţionarea statului, dar şi pentru aderarea R. Moldova la UE. Dacă măsurile întreprinse până acum se dovedesc insuficiente, trebuie să mergem mai departe să corectăm şi să amplificăm această reformă şi asta vom face”, a subliniat Sandu.

Sandu a semnalat că unii oameni care așteaptă sentința reușesc să părăsească teritoriul controlat de autoritățile de la Chișinău înainte ca instanța să dea decizia. Ea a spus că regiunea transnistreană este tot mai des folosită pentru a evita executarea pedepselor.

Președintele a cerut Guvernului Munteanu să îmbunătățească legislația și să ia măsuri pentru a preveni această situație, inclusiv prin simplificarea procedurilor de a da în căutare persoanele imediat după pronunțarea sentinței și prin asigurarea arestului necesar pentru executarea pedepsei.