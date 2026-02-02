Potrivit vicepremierului, platforma va funcționa ca un spațiu de dialog între cetățeni, mediul de afaceri și funcționarii publici, având ca obiectiv identificarea celor mai frecvente și mai grave blocaje administrative.

„Urmează să lansăm o platformă de dialog cu cetăţenii, cu mediul de afaceri, cu funcţionarii publici, pentru prima dată, din care să identificăm cele mai mari probleme cu care se confruntă cetăţenii în relaţia cu statul. Şi nu e vorba de o platformă în care oamenii să vorbească despre taxe, ci pur şi simplu birocratic. Unde-s blocajele? Să identificăm primele zece, cele mai stringente, cele mai grave, dar şi cele cu care se confruntă mulţi oameni, cele în care toată lumea are aceleaşi probleme şi să încercăm să le rezolvăm”, a explicat Oana Gheorghiu, duminică, la Euronews România.

Vicepremierul a subliniat că multe dintre problemele reclamate ar putea ține de proceduri neclare sau de aplicarea neuniformă a legislației.

„Din experienţă, unele cred că ţin de proceduri sau de aplicarea neuniformă a legii. Se întâmplă şi eu ştiu prieteni care spuneau că au firmă în Bucureşti şi la Sibiu. În Bucureşti, dacă se duce la nu ştiu ce ghişeu, îi cere un tip de documente, la Sibiu îi cere alt tip de documente, deci o uniformizare a aplicării legislaţiei, asta probabil că va reieşi din aceste probleme”, a arătat Gheorghiu.

În alte cazuri, soluțiile vor necesita discuții mai ample cu autoritățile locale sau cu alte ministere și ajustări pe termen mai lung.

„Pe de altă parte, vor fi lucruri pe care va trebui să le reglăm în timp, să avem discuţii cu autorităţile locale sau cu alte ministere”, a adăugat vicepremierul.

Conform anunțului, utilizatorii vor putea completa sesizările printr-o interfață simplă și intuitivă, alegând dintr-o listă instituția vizată. Ulterior, inteligența artificială va fi antrenată să clasifice automat problemele și să le transmită mai departe.

„Ne dorim că apoi după ce trainuim un AI să înveţe să clasifice aceste probleme automat, să trimită şi un răspuns, să le trimită un tracking number să putem urmări ce s-a întâmplat cu problema respectivă. Este încă în lucru. Sper ca în următoarele săptămâni să o putem lansa”, a precizat Oana Gheorghiu.

Platforma nu se va adresa doar cetățenilor, ci și funcționarilor publici, despre care vicepremierul spune că sunt rareori consultați, deși cunosc din interior disfuncționalitățile sistemului.

„Vrem să colectăm informaţii de la funcţionarii publici pentru că eu cred că pe ei nu îi ascultă nimeni şi ei cred că văd cele mai multe probleme din sistem, dar nu cred că i-a întrebat cineva până acum şi poate uneori punând pe aceeaşi masă problema cetăţeanului cu problema identificată de funcţionari să descoperim de fapt soluţii la care nimeni nu s-a gândit”, a explicat Gheorghiu.

Potrivit vicepremierului, lansarea platformei este preconizată pentru următoarele săptămâni, aceasta urmând să devină un instrument central în reducerea birocrației și îmbunătățirea relației dintre stat și cetățeni.