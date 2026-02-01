Decizia Google vine într-un context în care browserul Chrome, cu o cotă de piață de 65%, se confruntă cu presiuni din partea altor companii de inteligență artificială care și-au câștigat deja teren printre utilizatori entuziaști.

Potrivit publicației Decrypt, funcția principală introdusă este „navigarea automată”, disponibilă pentru abonații Google AI Pro (20 USD/lună) și AI Ultra (250 USD/lună) din SUA. Aceasta seamănă cu „Agent Mode” de la OpenAI și permite AI-ului din browser să interacționeze cu web-ul similar modului în care ar face-o un om, fără a se baza exclusiv pe API-uri.

Astfel, utilizatorii pot solicita lui Gemini să caute apartamente care acceptă animale de companie sau să planifice o vacanță de familie pe mai multe site-uri de călătorii. AI-ul va naviga prin pagini, va filtra rezultatele și va adăuga articole în coșuri, oprindu-se doar înainte de acțiuni sensibile, precum achizițiile sau postările pe rețelele sociale.

AI-ul este integrat într-un panou lateral permanent în Chrome, păstrând contextul între file pe măsură ce utilizatorii navighează.

Noua funcționalitate include, de asemenea, Nano Banana pentru generarea de imagini în timp real și integrarea cu aplicații precum Gmail, Calendar, YouTube și Maps. Aceste caracteristici ar putea reprezenta avantajul cheie al browserului Chrome față de concurență, oferind modele AI puternice care sporesc experiența de navigare.

Google va lansa în lunile următoare funcția Personal Intelligence în Chrome, care va permite browserului să rețină conversațiile anterioare și să ofere răspunsuri personalizate. Funcția va fi opțională, iar compania mizează pe avantajul comodității: utilizatorii nu trebuie să descarce nimic, iar ecosistemul Google se integrează deja cu Workspace, Calendar și Photos.

Cursa browserelor cu agenți AI se intensifică: Atlas de la OpenAI, Comet de la Perplexity, Claude for Chrome de la Anthropic și alte opțiuni precum Opera Neon sau BrowserOS oferă funcții similare, fiecare cu propria nișă – de la confidențialitate la căutare conversațională. Chrome pariază însă că majoritatea utilizatorilor vor prefera un browser deja familiar, acum mai inteligent, decât să treacă la altul doar pentru AI.

Navigarea cu un agent AI integrat în browser aduce noi riscuri de securitate. Google avertizează că principala amenințare este injectarea indirectă de prompturi: site-uri rău intenționate care pot păcăli AI-ul să divulge date sau să inițieze tranzacții.

Sistemul de apărare al Google include verificări multiple, confirmări ale utilizatorilor și restricții care împiedică AI-ul să acceseze parole, să descarce fișiere sau să ruleze cod. Cu toate acestea, riscurile nu sunt eliminate complet, iar Google oferă până la 20.000 USD pentru identificarea vulnerabilităților prin programul său Vulnerability Rewards.

În paralel, compania testează Universal Commerce Protocol, care ar permite agenților AI să efectueze tranzacții automatizate, potențial revoluționând comerțul online. Funcția de navigare automată este momentan disponibilă doar în SUA, pentru abonați, și va fi extinsă treptat pe Windows, iOS și Android.