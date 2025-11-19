Comisia Europeană a inițiat trei anchete ample privind activitatea Amazon Web Services și Microsoft Azure, vizând să stabilească dacă influența acestora pe piața serviciilor cloud depășește limitele unei concurențe sănătoase. Demersul se desfășoară în cadrul Legii pentru piețe digitale (DMA), instrumentul european menit să limiteze abuzurile companiilor dominante din sectorul tehnologic.

Primele două investigații urmăresc să clarifice dacă infrastructurile cloud operate de Amazon și Microsoft ar trebui încadrate oficial drept „gatekeepers”, un statut care aduce cu sine obligații suplimentare și reguli mult mai stricte. În prezent, AWS este considerat liderul pieței mondiale, iar Microsoft se află pe poziția a doua, urmat de Google Cloud.

Cea de-a treia analiză vizează chiar DMA, pentru a determina dacă legislația actuală reușește să țină pasul cu o industrie aflată într-o expansiune tehnologică accelerată. Responsabila europeană pentru concurență, Teresa Ribera, a subliniat că evaluarea este necesară pentru a ajusta regulile acolo unde piața evoluează mai repede decât cadrul legal.

Microsoft a anunțat că va colabora cu autoritățile europene pe parcursul anchetei. De partea cealaltă, AWS avertizează că impunerea statutului de „gatekeeper” ar putea reduce ritmul inovației și ar genera costuri suplimentare pentru afacerile europene care depind de serviciile cloud.

Tensiunile politice dintre Bruxelles și administrația Trump adaugă o notă suplimentară contextului, existând temeri că reglementarea Big Tech ar putea fi flexibilizată sub presiuni transatlantice.

Dacă investigațiile vor concluziona că Amazon și Microsoft controlează puncte esențiale ale pieței, serviciile lor cloud vor fi incluse pe lista platformelor supuse obligațiilor stricte ale DMA: interzicerea favorizării propriilor produse, garantarea interoperabilității și deschiderea către rivali.

Comisia Europeană intenționează să finalizeze toate cele trei anchete în următoarele 12 luni.

Meta Platforms a obținut o victorie importantă în fața Comisiei Federale pentru Comerț (FTC), într-un proces care urmărea să demonstreze că gigantul tehnologic ar controla în mod nejustificat piața rețelelor sociale. Tribunalul Federal din Washington, prin judecătorul James Boasberg, a respins marți acuzațiile, considerând că autoritatea americană nu a reușit să dovedească existența unui monopol actual.

Speța a vizat preluările realizate de Meta în ultimul deceniu—Instagram, în 2012, și WhatsApp, în 2014. FTC ceruse separarea lor de compania-mamă, argumentând că aceste achiziții ar fi permis consolidarea unei poziții dominante. Judecătorul a concluzionat însă că piața s-a transformat profund, iar cadrul de concurență nu mai arată ca în perioada în care plângerea a fost formulată.

În justificarea deciziei, Boasberg a atras atenția asupra ascensiunii platformelor TikTok și YouTube, care rivalizează direct cu Facebook și Instagram în special pe segmentul video, astăzi componenta centrală a consumului online. Argumentele Meta au arătat că utilizatorii migrează și folosesc aceste servicii ca alternative reale, în timp ce FTC nu a furnizat date solide care să contrazică această dinamică.

Aceasta nu este prima dată când magistratul respinge acuzațiile. O versiune anterioară a dosarului fusese considerată insuficient fundamentată în 2021. Ulterior, FTC a depus o plângere revizuită, admisă în 2022, ceea ce a permis continuarea procesului și audierea unor figuri importante din istoria companiei, inclusiv Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg și cofondatorul Instagram, Kevin Systrom.

Hotărârea vine la doar câteva săptămâni după un alt verdict semnificativ, care a vizat Google. În acel caz, Departamentul de Justiție nu a reușit să obțină măsura extremă a separării browserului Chrome, fiind stabilite doar modificări operaționale.

Decizia în favoarea Meta reprezintă un nou moment definitoriu în dezbaterea americană privind rolul și puterea marilor platforme digitale, arătând cât de dificil este pentru autorități să demonstreze abuzul de poziție dominantă într-un ecosistem tehnologic aflat în schimbare permanentă.