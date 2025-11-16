Formularele depuse în perioada 28 august – 2 octombrie, publicate conform Legii din 1978 privind etica în guvern, arată o activitate investițională intensă în portofoliul președintelui. Fiecare tranzacție este raportată într-un interval de valori, fără sumă exactă, însă calculele agregate indică un plafon maxim de peste 337 de milioane de dolari în obligațiuni.

Aceste raportări reprezintă una dintre cele mai detaliate serii de declarații financiare de când Trump a revenit la Casa Albă. Volumele ridicate de achiziții evidențiază atât ritmul investițiilor, cât și diversificarea sectoarelor vizate.

Majoritatea achizițiilor sunt obligațiuni emise de municipalități, județe, state, districte școlare și alte instituții publice. Aceste instrumente sunt considerate relativ sigure, oferind randamente constante și risc scăzut.

Pe lângă acestea, portofoliul include obligațiuni corporative ale unor companii din domenii puternic influențate de politicile actualei administrații:

Broadcom și Qualcomm – producători importanți de cipuri, relevanți în contextul competiției tehnologice globale;

Meta Platforms – una dintre cele mai mari companii tech din lume;

Home Depot și CVS Health – giganți ai sectorului de retail;

Goldman Sachs, Morgan Stanley și JP Morgan – principalii jucători de pe Wall Street.

Achizițiile efectuate la finalul lunii august au inclus chiar obligațiuni JP Morgan, o decizie interesantă având în vedere tensiunile publice apărute ulterior.

Trump cere investigație pentru JP Morgan, în timp ce investește în titlurile băncii

Vineri, Trump a solicitat Departamentului de Justiție al SUA o investigație privind JP Morgan, în contextul relațiilor istorice ale băncii cu Jeffrey Epstein. În reacție, instituția financiară a transmis că „regretă legăturile sale din trecut cu Epstein”.

În paralel, președintele a cumpărat obligațiuni Intel, într-un moment în care Washingtonul, sub conducerea sa, achiziționase o participație directă în compania de semiconductoare. Casa Albă nu a oferit comentarii suplimentare, deși întrebările au fost transmise oficial.

Administrația a precizat în mod repetat că Trump nu gestionează personal portofoliul său investițional, acesta fiind administrat de o instituție financiară independentă. Președintele a susținut anterior că și-a plasat companiile într-un trust, supravegheat de copiii săi.

O altă declarație, depusă în august, arăta că Trump a cumpărat obligațiuni de peste 100 de milioane de dolari de la revenirea sa la Casa Albă, pe 20 ianuarie.

În formularul anual depus în iunie, Trump a declarat venituri din mai multe surse – de la criptomonede și terenuri de golf, până la licențe și diverse afaceri independente. Documentul care pare să acopere anul fiscal 2024 consemnează venituri de peste 600 de milioane de dolari, iar administrația a transmis că „investiția lui Trump în criptomonede a contribuit substanțial la creșterea averii sale”.

Potrivit unui calcul Reuters realizat la momentul respectiv, valoarea activelor totale raportate era de cel puțin 1,6 miliarde de dolari.

Un portofoliu tot mai diversificat, cu întrebări privind transparența și potențialele conflicte de interese

Acumularea rapidă de obligațiuni într-o perioadă atât de scurtă atrage atenția nu doar prin amploare, ci și prin legăturile dintre politicile administrației și domeniile în care s-au făcut investițiile. Deși administrația insistă că portofoliul este gestionat de un terț, criticii remarcă suprapuneri între deciziile politice majore și avantajele economice pentru sectoarele în care Trump investește.