Guvernul a stabilit mecanismul de acordare a ajutoarelor de urgență în funcție de nivelul pagubelor produse de incendiul din Vrancea, pentru a asigura o distribuire proporțională a sprijinului financiar.

Conform actului normativ adoptat, persoanele ale căror locuințe au fost distruse complet vor primi suma maximă de 30.000 de lei. Pentru locuințele afectate în proporție de peste 75%, dar care nu au fost distruse integral, ajutorul este stabilit la 25.000 de lei.

În cazul în care locuințele au fost afectate în proporție mai mică de 75%, sprijinul financiar acordat este de 15.000 de lei. Autoritățile au prevăzut și o situație suplimentară: dacă imobilele inițial încadrate la un grad de afectare parțială se deteriorează ulterior complet, beneficiarii vor primi diferența până la suma maximă de 30.000 de lei.

Guvernul a stabilit că evaluarea pagubelor și stabilirea sumelor individuale vor fi realizate pe baza unor documente oficiale întocmite la nivel local.

Borderourile necesare vor fi elaborate de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vrancea, cu sprijinul Comitetului pentru Situații de Urgență Vrancea. Aceste documente vor fi ulterior avizate de primarul localității afectate și de prefectul județului.

Plata ajutoarelor va putea fi efectuată fie în numerar, direct către titular, fie prin transfer bancar. Modalitatea de plată va fi stabilită pe baza unei declarații pe propria răspundere depuse de beneficiar.

Finanțarea măsurii va fi asigurată prin suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale pentru anul 2026, utilizând fonduri din rezerva bugetară aflată la dispoziția Guvernului.

Guvernul a intervenit după incendiul izbucnit duminică în satul Rucăreni, comuna Soveja, județul Vrancea, care a afectat grav comunitatea locală.

Potrivit primelor informații de la fața locului, unsprezece locuințe din lemn au fost cuprinse de flăcări. Autoritățile au confirmat că nu au existat victime surprinse în interiorul caselor în timpul incendiului.

În seara zilei de duminică, premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de solidaritate pentru persoanele afectate și a anunțat intervenția rapidă a Guvernului.

Acesta a precizat că sprijinul financiar urma să fie aprobat în regim de urgență prin Comitetul Național pentru Situații de Urgență, astfel încât ajutoarele să ajungă la sinistrați într-un interval scurt de timp.

Tabel sinteză – Ajutoarele acordate de Guvern pentru victimele incendiului din Vrancea: