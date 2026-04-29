Guvernul stabilește criteriile de acordare a ajutoarelor în funcție de gradul de distrugere

Guvernul a stabilit mecanismul de acordare a ajutoarelor de urgență în funcție de nivelul pagubelor produse de incendiul din Vrancea, pentru a asigura o distribuire proporțională a sprijinului financiar.

Conform actului normativ adoptat, persoanele ale căror locuințe au fost distruse complet vor primi suma maximă de 30.000 de lei. Pentru locuințele afectate în proporție de peste 75%, dar care nu au fost distruse integral, ajutorul este stabilit la 25.000 de lei.

În cazul în care locuințele au fost afectate în proporție mai mică de 75%, sprijinul financiar acordat este de 15.000 de lei. Autoritățile au prevăzut și o situație suplimentară: dacă imobilele inițial încadrate la un grad de afectare parțială se deteriorează ulterior complet, beneficiarii vor primi diferența până la suma maximă de 30.000 de lei.

„Comunitatea din Rucăreni trece printr-un moment extrem de dificil, iar datoria noastră este să intervenim rapid, cu măsuri concrete. Prin aceste ajutoare de urgenţă, sprijinim fiecare familie lovită de incendiu şi asigurăm resursele pentru ca cei afectaţi să îşi poată reconstrui locuinţele şi viaţa de zi cu zi”, a declarat ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Dragoș Pîslaru.

Guvernul reduce cu 14.000 numărul de paturi din spitale. Cseke Attila: Nu afectează calitatea serviciului medical
Guvernul reduce cu 14.000 numărul de paturi din spitale. Cseke Attila: Nu afectează calitatea serviciului medical
Ilie Bolojan: Moțiunile presupun și oferirea unei soluții. PNL nu mai poate fi în coaliție cu PSD. Putem ajunge și în opoziție
Ilie Bolojan: Moțiunile presupun și oferirea unei soluții. PNL nu mai poate fi în coaliție cu PSD. Putem ajunge și în opoziție

Procedura de evaluare și plată a ajutoarelor, stabilită de autorități

Guvernul a stabilit că evaluarea pagubelor și stabilirea sumelor individuale vor fi realizate pe baza unor documente oficiale întocmite la nivel local.

Borderourile necesare vor fi elaborate de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vrancea, cu sprijinul Comitetului pentru Situații de Urgență Vrancea. Aceste documente vor fi ulterior avizate de primarul localității afectate și de prefectul județului.

Plata ajutoarelor va putea fi efectuată fie în numerar, direct către titular, fie prin transfer bancar. Modalitatea de plată va fi stabilită pe baza unei declarații pe propria răspundere depuse de beneficiar.

Finanțarea măsurii va fi asigurată prin suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale pentru anul 2026, utilizând fonduri din rezerva bugetară aflată la dispoziția Guvernului.

Incendiul din Rucăreni și reacția autorităților centrale

Guvernul a intervenit după incendiul izbucnit duminică în satul Rucăreni, comuna Soveja, județul Vrancea, care a afectat grav comunitatea locală.

Potrivit primelor informații de la fața locului, unsprezece locuințe din lemn au fost cuprinse de flăcări. Autoritățile au confirmat că nu au existat victime surprinse în interiorul caselor în timpul incendiului.

În seara zilei de duminică, premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de solidaritate pentru persoanele afectate și a anunțat intervenția rapidă a Guvernului.

Acesta a precizat că sprijinul financiar urma să fie aprobat în regim de urgență prin Comitetul Național pentru Situații de Urgență, astfel încât ajutoarele să ajungă la sinistrați într-un interval scurt de timp.

Tabel sinteză – Ajutoarele acordate de Guvern pentru victimele incendiului din Vrancea:

Categoria de afectare a locuinței Suma acordată (lei) Condiții suplimentare
Locuință distrusă integral 30.000
Afectare peste 75% 25.000 Diferență până la 30.000 lei dacă locuința devine complet distrusă
Afectare sub 75% 15.000 Diferență până la 30.000 lei dacă degradarea continuă
Modalitate de plată Numerar / transfer bancar Pe baza declarației beneficiarului
Sursa finanțării Fondul de rezervă bugetară Buget suplimentat al Ministerului Muncii
Instituții implicate AJPIS Vrancea, CJSU Vrancea Avizare de primar și prefect