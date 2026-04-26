Premierul Ilie Bolojan dă asigurări că este alături de persoanele afectate de incendiul din comuna Soveja, județul Vrancea și că Guvernul va oferi ajutoare familiilor afectate. El a spus că a fost în contact cu autoritățile pe toată durata intervenției. De asemenea, a explicat că s-a asigurat că oamenii evacuați din casele cuprinse de incendiu au unde să stea și primesc lucruri de strictă necesitate. A mulțumit autorităților locale și județene pentru ajutorul acordat.

Premierul a mai anunțat că Guvernul va da sprijin financiar familiilor afectate de dezastru. El a precizat că Comitetul Național pentru Situații de Urgență va aproba luni sumele pentru un ajutor rapid, care va fi acordat până joi. Tot el a spus că săptămâna următoare vor fi evaluate pagubele și situația fiecărei gospodării, pentru a se stabili ce sume vor primi cei care și-au pierdut casele.

Premierul a mulțumit tuturor celor implicați în intervenție: pompierilor din mai multe județe (Vrancea, Bacău, Buzău, Galați, Brașov și Covasna), echipajelor SMURD, jandarmilor, polițiștilor și oamenilor care au ajutat pe parcursul zilei, în condiții dificile.

„SUNT ALĂTURI DE TOȚI CEI AFECTAȚI DE INCENDIUL DIN COMUNA SOVEJA, JUDEȚUL VRANCEA.

Am fost în legătură cu autoritățile pe durata intervenției. În această seară, m-am asigurat că pentru toate persoanele evacuate din gospodăriile cuprinse de foc există soluții de cazare și bunuri de primă necesitate. Mulțumesc autorităților locale și județene pentru sprijinul acordat.

Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire. CNSU va aproba mâine sumele pentru un sprijin în primă urgență ce va fi acordat până joi.

Săptămâna următoare vor fi evaluate pagubele și situația fiecărei gospodării pentru stabilirea sumelor ce vor fi oferite celor care au rămas fără case.

a scris Bolojan, duminică, 26 aprilie 2026, pe contul său de Facebook.

Un incendiu puternic a izbucnit duminică în localitatea Rucăreni, județul Vrancea. Primele informații au arătat că 11 case din lemn au fost cuprinse de flăcări, dar nu erau persoane blocate în interior. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat că incendiul a fost localizat, adică nu mai există pericolul să se extindă la alte case din apropiere.

Ulterior, flăcările s-au extins la 32 de gospodării din satul Rucăreni, comuna Soveja, iar incendiul încă era activ. Pompierii au intervenit cu 13 autospeciale de stingere. Din cauza faptului că focul s-a extins rapid și a vântului puternic, numărul echipelor de intervenție a fost mărit.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea a transmis că pompierii au acționat pentru stingerea incendiului și pentru a opri extinderea lui la alte clădiri din zonă. La fața locului au fost trimise 13 autospeciale de stingere, 7 vehicule pentru sprijin operativ, 3 microbuze pentru transportul personalului, 2 echipaje SMURD și în total 228 de pompieri.

Echipajele SMURD au acordat ajutor medical pentru 5 persoane. Patru dintre ele au avut atacuri de panică, iar o persoană a suferit o rană la un braț. Două persoane au fost duse la spital.

La intervenție au participat și peste 30 de polițiști și 160 de jandarmi, care au ajutat la protejarea oamenilor, a bunurilor și la siguranța zonei. Toate persoanele din zonă au fost evacuate. Polițiștii au ajutat și la dirijarea traficului, pentru a permite accesul vehiculelor de intervenție. Au mai participat și echipe din serviciile voluntare pentru situații de urgență din localitățile din apropiere.

Autoritățile au transmis că intervenția este încă în desfășurare, incendiul fiind localizat, iar echipele continuă să stingă toate focarele și să limiteze pagubele.