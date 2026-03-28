BYD devine lider mondial în vânzările de vehicule electrice, în timp ce Tesla înregistrează scăderi
BYD, cel mai mare producător mondial de vehicule electrice, își extinde prezența pe piețele internaționale, inclusiv în Europa și America Latină, unde marjele de profit sunt mai mari decât în China, spun analiștii.
Pe piața internă, extrem de competitivă, BYD se confruntă cu presiuni, dar creșterea prețurilor la carburanți, generată de războiul din Iran, stimulează interesul pentru vehicule electrice și energie regenerabilă. Tesla a pierdut astfel poziția de cel mai bine vândut producător mondial de EV în 2025, marcând al doilea an consecutiv de scădere a vânzărilor.
În 2025, BYD a vândut 2,26 milioane de vehicule electrice, în creștere cu 28% față de 2024, în timp ce Tesla a livrat 1,64 milioane de unități, în scădere cu 9%.
BYD depășește Tesla la venituri, dar profitul scade pentru prima dată din 2021
Veniturile BYD au urcat cu 3,5% în 2025, ajungând la 804 miliarde de yuani (116 miliarde de dolari), depășind rivalul Tesla, care a raportat 94,8 miliarde de dolari.
Totuși, profitul BYD a scăzut la 32,6 miliarde de yuani (4,7 miliarde de dolari), în scădere cu 19% față de 2024, marcând primul declin de la 2021. Grupul a înregistrat șase trimestre consecutive de scădere a vânzărilor, iar în ianuarie-februarie 2026 livrările au scăzut cu 36% față de anul anterior, la 400.241 unități. Vânzările externe mai mari nu au compensat slăbiciunea internă, iar războiul intens al prețurilor în China a afectat profitabilitatea, concurenți precum Geely Auto câștigând teren.
Subvențiile guvernamentale pentru vehicule electrice au fost reduse în 2026, punând presiune pe producători, dar analiștii estimează că creșterea prețurilor la energie și efectele războiului din Iran vor impulsiona adoptarea EV și vor sprijini vânzările BYD, atât în China, cât și pe piețele externe. Anul trecut, acțiunile BYD la Bursa din Hong Kong au scăzut cu peste 20%, însă au început să crească din martie.
Planurile BYD pentru 2026
- Extinderea globală: BYD își va intensifica prezența pe piețele internaționale, în special în Europa și America Latină, unde marjele de profit sunt mai mari decât pe piața internă din China.
- Consolidarea vânzărilor: După ce în 2025 compania a depășit Tesla la nivel global în vânzări de vehicule electrice, BYD va continua să își extindă gama de modele și capabilitățile de producție pentru a răspunde cererii tot mai mari.
- Adaptarea la concurență: În contextul unei competiții acerbe pe piața auto din China — pe care rivali precum Geely Auto au câștigat teren — BYD va ajusta strategiile de preț și va căuta soluții pentru a-și proteja profitabilitatea.
- Reacția la modificările de politică: Reducerea subvențiilor guvernamentale pentru vehicule electrice în China în 2026 va impune BYD să se concentreze pe eficiența costurilor și pe stimularea cererii prin alte canale.
- Beneficiile energiei regenerabile: Creșterea globală a prețurilor la carburanți și impactul războiului din Iran ar putea stimula adoptarea de vehicule electrice, oferind BYD oportunități de creștere atât pe plan intern, cât și extern.
- Evoluția acțiunilor: După scăderea de peste 20% a acțiunilor listate la Bursa din Hong Kong în anul precedent, titlurile BYD au început să se redreseze din martie 2026, reflectând încrederea pieței în perspectivele companiei.
