BYD, cel mai mare producător mondial de vehicule electrice, își extinde prezența pe piețele internaționale, inclusiv în Europa și America Latină, unde marjele de profit sunt mai mari decât în China, spun analiștii.

Pe piața internă, extrem de competitivă, BYD se confruntă cu presiuni, dar creșterea prețurilor la carburanți, generată de războiul din Iran, stimulează interesul pentru vehicule electrice și energie regenerabilă. Tesla a pierdut astfel poziția de cel mai bine vândut producător mondial de EV în 2025, marcând al doilea an consecutiv de scădere a vânzărilor.

În 2025, BYD a vândut 2,26 milioane de vehicule electrice, în creștere cu 28% față de 2024, în timp ce Tesla a livrat 1,64 milioane de unități, în scădere cu 9%.

Veniturile BYD au urcat cu 3,5% în 2025, ajungând la 804 miliarde de yuani (116 miliarde de dolari), depășind rivalul Tesla, care a raportat 94,8 miliarde de dolari.

Totuși, profitul BYD a scăzut la 32,6 miliarde de yuani (4,7 miliarde de dolari), în scădere cu 19% față de 2024, marcând primul declin de la 2021. Grupul a înregistrat șase trimestre consecutive de scădere a vânzărilor, iar în ianuarie-februarie 2026 livrările au scăzut cu 36% față de anul anterior, la 400.241 unități. Vânzările externe mai mari nu au compensat slăbiciunea internă, iar războiul intens al prețurilor în China a afectat profitabilitatea, concurenți precum Geely Auto câștigând teren.

Subvențiile guvernamentale pentru vehicule electrice au fost reduse în 2026, punând presiune pe producători, dar analiștii estimează că creșterea prețurilor la energie și efectele războiului din Iran vor impulsiona adoptarea EV și vor sprijini vânzările BYD, atât în China, cât și pe piețele externe. Anul trecut, acțiunile BYD la Bursa din Hong Kong au scăzut cu peste 20%, însă au început să crească din martie.