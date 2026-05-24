Volatilitatea cursului valutar pune presiune pe o industrie care se confruntă deja cu un context dificil, pe fondul diminuării volumelor de marfă și al presiunilor constante din sectorul logistic.

În acest context, companiile au nevoie de o planificare mai atentă, de o consolidare mai eficientă a transporturilor și de implementarea unor soluții care să reducă costurile indirecte.

„În transport și logistică, impactul cursului valutar instabil nu se vede doar într-un singur cost și nici întotdeauna imediat. Transportul internațional, leasingurile, chiriile, combustibilul, piesele, mentenanța, anvelopele, echipamentele și serviciile externe sunt doar câteva dintre componentele influențate direct sau indirect de euro. Chiar dacă piața se stabilizează după un episod de depreciere, companiile rămân cu aceeași lecție, care se referă la modul în care acestea își pot construi costurile și operațiunile astfel încât să fie mai puțin vulnerabile la astfel de episoade de volatilitate”, spune Cătălina Zamfir, Manager Transport Internațional al Raben România.

În funcție de structura operațiunilor, ponderea costurilor influențate direct sau indirect de euro poate varia semnificativ. Astfel, în cazul companiilor axate în principal pe piața locală, aproximativ 30% din costurile operaționale pot fi sensibile la fluctuațiile cursului valutar, în timp ce pentru operatorii cu activitate internațională această pondere poate urca până la 90%. Aceste valori nu indică o creștere automată a costurilor, ci nivelul de expunere al fiecărei companii la variațiile EUR/RON.

Diferențele dintre operatori devin mai evidente în perioadele de instabilitate economică. Companiile cu experiență, care au trecut prin mai multe cicluri economice și lucrează cu contracte denominate în euro, pot gestiona mai eficient presiunea costurilor și o pot reflecta mai rapid în relația cu clienții. În schimb, firmele mici și mijlocii, în special cele aflate la început de activitate, pot subestima impactul real al cursului valutar asupra structurii de cost.

Într-o primă etapă, presiunea se resimte în costurile exprimate direct în euro, precum transportul internațional, leasingurile, chiriile sau anumite servicii de depozitare. Ulterior, pot apărea ajustări și în costurile mai puțin vizibile imediat, cum sunt piesele, mentenanța, anvelopele, echipamentele sau serviciile furnizorilor din lanțul logistic. Acest al doilea val de costuri este mai greu de anticipat și de transferat ulterior în tarife.

Un segment deosebit de expus este cel al importatorilor. Diferențele de curs valutar pot afecta semnificativ marjele chiar și pentru bunurile deja vândute. De exemplu, atunci când o companie importă produse la prețuri negociate în valută, le vinde în lei și se confruntă cu termene de plată decalate, variațiile cursului dintre momentul livrării și cel al achitării facturii externe pot reduce considerabil profitul sau pot genera pierderi. În plus, termenele de plată mai lungi amplifică presiunea asupra fluxului de numerar.

Impactul asupra consumatorului final se resimte, de regulă, gradual. Deși transportul reprezintă o pondere relativ redusă în prețul final al produselor — în general între 5% și 10% — efectele volatilității valutare se transmit în lanț, prin mai multe etape ale economiei. Astfel, costurile de producție, import, depozitare, transport și distribuție ajung, cumulat, să se reflecte în prețurile de vânzare.

În acest context, soluțiile vin din optimizarea operațiunilor logistice: eficientizarea rutelor, consolidarea transporturilor, creșterea gradului de încărcare și o planificare mai riguroasă a fluxurilor de marfă. Toate aceste măsuri contribuie la reducerea costurilor indirecte.

Pentru companiile care operează flote proprii, externalizarea către rețele de grupaj poate reprezenta o alternativă eficientă, mai ales în perioade cu volume fluctuante și presiune crescută pe costuri. Rețelele de grupaj permit consolidarea mărfurilor de la mai mulți clienți într-un singur transport, optimizarea rutelor și reducerea manipulărilor sau a tranzitului prin depozite intermediare, ceea ce duce la costuri mai eficiente și timpi de livrare mai buni.

„În perioade de volatilitate, companiile nu pot controla întotdeauna cursul valutar sau contextul economic, dar pot controla modul în care își planifică transporturile, gradul de încărcare, frecvența livrărilor și partenerii cu care lucrează. O rețea logistică matură înseamnă acoperire geografică, dar și capacitatea de a-și adapta rapid rutele, volumele și soluțiile la realitate”, adaugă Cătălina Zamfir.

Raben România își extinde rețeaua de conexiuni directe ca parte a strategiei de eficientizare a fluxurilor internaționale. Recent, compania a introdus o legătură zilnică Oradea–Dunaharaszti, menținând totodată conexiunea cu Debrecen. În prezent, Raben România operează șase conexiuni zilnice cu Ungaria, din cinci depozite diferite.

Totodată, compania a lansat o rută zilnică Oradea–Rokycany, ajungând la patru conexiuni zilnice cu această destinație, precum și conexiunea Timișoara–Thessaloniki, care contribuie la optimizarea costurilor pentru transporturile către Grecia.