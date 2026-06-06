OMC avertizează: Apar semnele unei încetiniri a creșterii comerțului global cu mărfuri

Organizația Mondială a Comerțului (OMC) a avertizat că ritmul de creștere al comerțului global cu mărfuri începe să încetinească. Deși sectorul a rămas rezilient în primul semestru, conflictul militar din Orientul Mijlociu afectează schimburile comerciale, iar cererea pentru componente electronice destinate AI atenuează parțial impactul.

Potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), există indicii că începe o încetinire a creșterii comerțului global cu mărfuri, deși sectorul a arătat reziliență în primul semestru din anul 2026, pe fondul perturbărilor provocate de războiul din Orientul Mijlociu.

Impactul negativ al războiului a fost parțial compensat de majorarea cererii pentru componente electronice legate de AI, conform Barometrului Comerțului cu Mărfuri al OMC. Acesta previzionează care vor fi evoluțiile comerciale în următoarele trei luni. O valoare mai mare de 100 puncte sugerează o creștere mai rapidă decât de obicei a comerțului, în timp ce un nivel sub 100 puncte indică un nivel mai slab decât de obicei a comerțului.

Indicele barometrului a scăzut de la 102,3 puncte în luna ianuarie la 101,7 puncte, sugerând că ar urma o încetinire a creșterii comerțului global cu mărfuri. Totuși, indicele este peste pragul de 100 puncte, arătând că volumul comerțului rămâne deasupra tendinței.

Indicele privind componentele electronice a urcat la 105,5 puncte – o tendință ascendentă – dar cel pentru produsele agricole a avut o tendință descendentă.

Indicele privind transportul aerian de mărfuri și transportul maritim cu containere a crescut mai lent decât în urmă cu câteva luni, dar depășește 100 puncte.

În echilibru, indicii arată semne de reziliență, indicând o creștere relativ stabilă a comerțului global cu mărfuri.

În luna martie, OMC avertiza că anul acesta creșterea comerțului global cu mărfuri va încetini semnificativ, la 1,9%, de la 4,6% în anul 2025. Ba mai mult, dacă războiul din Orientul Mijlociu continuă, declinul va fi mai accentuat, pe fondul majorării prețurilor la energie și al perturbării transporturilor pe plan global.

Organizația Mondială a Comerțului (OMC) este organismul mondial responsabil de normele comerciale internaționale la nivel multilateral. Obiectivul general al OMC este de a extinde comerțul ca mijloc de creștere a nivelului de trai, de creare de locuri de muncă și de îmbunătățire a vieții oamenilor.

Înființată în anul 1995, OMC este succesoarea Acordului general pentru tarife și comerț (GATT), care a rezultat în urma negocierilor privind cooperarea economică internațională desfășurate după cel de Al Doilea Război Mondial.

În prezent, acordurile OMC acoperă mai multe domenii ale comerțului internațional, inclusiv: comerțul cu mărfuri, comerțul cu servicii. protecția proprietății intelectuale. OMC îndeplinește trei funcții principale:

asigurarea rolului de forum pentru negocieri comerciale și stabilirea de norme pentru comerțul internațional (OMC servește drept forum în care membrii negociază norme comerciale.);

soluționarea litigiilor comerciale (Atunci când consideră că normele OMC au fost încălcate, membrii utilizează sistemul multilateral pentru a soluționa litigiile, în loc să ia măsuri unilaterale.);

monitorizarea politicilor comerciale ale membrilor (OMC revizuiește periodic politicile comerciale naționale pentru a îmbunătăți transparența și a evalua impactul acestora.);

Toate acordurile OMC se bazează pe un set comun de principii care stau la baza sistemului comercial multilateral:

desfășurarea de activități comerciale fără discriminare (respectând principiul clauzei națiunii celei mai favorizate și cel al tratamentului național);

reducerea treptată a barierelor comerciale, prin negocieri;

asigurarea previzibilității prin angajamente și transparență;

promovarea concurenței loiale;

încurajarea dezvoltării și a reformei economice.

OMC se află în centrul politicii comerciale multilaterale a UE, iar normele OMC oferă baza pentru relațiile comerciale ale UE. Alte regimuri comerciale ale UE, cum ar fi acordurile de liber schimb, se bazează pe normele OMC.