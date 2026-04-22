În contextul incertitudinilor politice și al unor posibile negocieri privind viitorul combinatului Azomureș din Târgu Mureș, sindicaliștii au decis să renunțe la protestul programat la Ministerul Energiei. Decizia a fost luată pe fondul lipsei unui interlocutor clar la nivel guvernamental și al semnalelor recente privind posibile soluții pentru salvarea platformei industriale, esențială pentru peste 2.000 de angajați și familiile acestora.

Sindicatul „Alternativa 2002” din cadrul Azomureș a anulat astfel mitingul de protest care urma să aibă loc miercuri în fața Ministerului Energiei, organizat în contextul temerilor legate de închiderea combinatului chimic din Târgu Mureș.

Acesta a spus că majoritatea angajaţilor Azomureş sunt în şomaj tehnic.

“Oamenii sunt în şomaj tehnic până în data de 29 aprilie. Din 30 aprilie se intră în preaviz de 20 de zile, după care vine decizia finală. Noi sperăm ca, până la această dată, să se întâmple ceva pozitiv în urma discuţiilor din ultimele 24 ore (cu Romgaz privind o posibilă achiziţie a platformei industriale – n.r.), iar oamenii să fie rechemaţi la lucru”, a explicat liderul sindical. “În jur de 800 de oameni din 921 pe care îi are Azomureş sunt în şomaj tehnic. Pe lângă aceştia mai sunt 1.600 de angajaţi de la firmele externalizate care-şi desfăşoară activitatea pe platformă. În total, sunt în jur de 2.500 de angajaţi. Dacă Azomureş îşi închide activitatea vor pleca cu toţii”, a afirmat liderul sindical.

Aproximativ 100 de membri ai Sindicatului „Alternativa 2002” de la Azomureș urmau să protesteze miercuri în fața Ministerului Energiei, acuzând inacțiunea autorităților în contextul riscului de închidere a combinatului din Târgu Mureș, singurul producător de îngrășăminte din România.

Sindicaliștii cer reluarea activității platformei sau identificarea unei soluții viabile care să protejeze locurile de muncă, precum și un dialog real cu Ministerul Energiei. Aceștia solicită măsuri care să țină cont de impactul social și economic în județul Mureș, dar și sprijin pentru familiile și comunitățile dependente de activitatea combinatului.

În ultimul an, Azomureș, deținut de grupul elvețian Ameropa, a purtat discuții cu Romgaz privind o posibilă preluare a platformei industriale. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian-Silviu Bușoi, a declarat că negocierile sunt avansate, Romgaz transmițând deja o ofertă acționarilor combinatului.

Preluarea combinatului Azomureș de către Romgaz a intrat într-o etapă avansată, compania de stat transmițând deja o ofertă acționarilor, a declarat marți, 21 aprilie, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian-Silviu Bușoi.

Acesta a precizat că la nivelul Guvernului există o decizie de principiu privind preluarea de către Romgaz a unuia dintre cei mai importanți producători de îngrășăminte din România.

„Există o decizie de principiu a Guvernului României – şi aici Ministerul Energiei susţine puternic ca o companie a statului român, parţial listată la Bursă, care trebuie să ţină cont de toate aceste lucruri, Romgaz, să preia Azomureş. Există nişte discuţii avansate, există chiar o ofertă clară, concretă, făcută acţionarilor de la Azomureş. Nu pot să intru foarte mult în detalii, pentru că sunt chestiuni confidenţiale”, a menţionat Cristian-Silviu Buşoi, la o conferință de specialitate.

Oficialul a precizat că o eventuală preluare ar putea asigura o mai mare stabilitate în aprovizionarea cu îngrășăminte pentru agricultură, însă nu va determina automat reduceri semnificative de prețuri.

„Romgaz nu este doar o companie în care statul este acţionar majoritar, ci o companie care trebuie să ţină cont şi de regulile Bursei şi de regulile guvernanţei corporatiste. Preţurile la gaz şi la îngrăşăminte se aliniază la preţurile europene şi internaţionale, suntem totuşi într-o piaţă globalizată.

În ceea ce privește securitatea aprovizionării, situația ar putea deveni mai stabilă dacă statul român, printr-o companie în care deține controlul majoritar, va reuși să dezvolte o companie strategică precum Azomureș, a declarat secretarul de stat, potrivit Agerpres.

Azomureș este considerată o companie importantă pentru economia României, iar trecerea sub controlul statului ar putea reduce vulnerabilitățile din lanțul de aprovizionare, în special în contextul instabilității de pe piața energetică.

„Vorbim de o companie şi de o piaţă liberă. Aşteptarea ar fi ca preţul să fie unul mai competitiv, mai uşor de suportat de către agricultori, dar nu poate fi unul foarte diferit faţă de preţul internaţional. Cel puţin teoretic, Azomureş poate vinde îngrăşămintele pe piaţa internaţională la preţul de acolo. Evident că, dacă are nişte contracte ferme, prin medierea statului român, se poate ajunge la o soluţie de echilibru, dar şi pentru gazele naturale folosite pentru producţia de electricitate, pentru încălzire. Acolo avem încă preţ reglementat pentru populaţie, cel puţin până anul viitor”, a adăugat acesta.

În februarie, premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu o delegație a companiei Ameropa Grains România, proprietara combinatului Azomureș, în prezența conducerii Romgaz. Discuțiile au vizat stadiul dialogului dintre Romgaz, companie controlată majoritar de statul român, și Ameropa, în contextul unei posibile tranzacții de preluare a complexului industrial.

Cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România și unul dintre cei mai mari consumatori industriali de gaze naturale, Azomureș face parte din grupul elvețian Ameropa.

Pe fondul incertitudinii legate de aprovizionarea cu gaze naturale, compania a anunțat pe 12 ianuarie intenția de a trimite aproximativ 600 de angajați în șomaj tehnic. Ulterior, sindicatul a confirmat demararea consultărilor privind un plan de concediere colectivă.