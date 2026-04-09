Situația critică a combinatului chimic Azomureș a generat o mobilizare fără precedent la nivelul administrației și al reprezentanților politici din județul Mureș. În cadrul unei întâlniri desfășurate joi, 9 aprilie 2026, între liderii sindicali și parlamentarii locali, s-a ajuns la un consens ferm privind necesitatea salvării platformei industriale, considerată un pilon strategic nu doar pentru economia regională, ci pentru întreaga agricultură a României.

Președintele Sindicatului „Alternativa 2002”, Emil Almăşan, a subliniat că aleșii și-au asumat misiunea de a face front comun pentru a împiedica închiderea definitivă a combinatului, un scenariu care ar echivala cu o adevărată catastrofă socială și economică.

Discuțiile au gravitat în jurul impactului devastator pe care dispariția acestui gigant industrial l-ar avea asupra comunității. Emil Almăşan a explicat că toți cei prezenți la masa tratativelor sunt conștienți de miza uriașă, subliniind că parlamentarii de Mureș s-au angajat ca, în cursul săptămânii viitoare, să acționeze unitar pentru a identifica o soluție viabilă.

Termenul limită avansat de reprezentanții angajaților este data de 1 mai, dată până la care aceștia speră să primească un răspuns concret din partea autorităților centrale. Liderul sindical a punctat că nu se poate asista pasiv la prăbușirea unei platforme de importanța Azomureșului, având în vedere că mii de familii depind direct de funcționarea acesteia.

Dincolo de soarta celor 2.500 de angajați direcți, problema Azomureș se extinde pe orizontală, afectând numeroase alte sectoare economice din zonă și, într-un mod critic, securitatea alimentară a țării.

Emil Almăşan a reamintit că, în condiții normale de funcționare, combinatul asigură aproximativ 60% din necesarul de îngrășăminte chimice pentru agricultura românească.

„Şi-au asumat că săptămâna viitoare vor face front comun toţi parlamentarii din Mureş şi noi sperăm ca, până la 1 mai, să se vină cu o soluţie, până la urmă, oricare ar fi ea. Dar noi sperăm că e o soluţie bună pentru Azomureş, fiindcă nu putem să stăm deoparte şi să ne uităm cum o platformă ca Azomureş se închide. Este vorba de 2.500 de familii, iar pe plan orizontal va avea de suferit toată zona, toată agricultura românească. Ştiţi bine, azi Azomureşul produce 60% din necesarul de îngrăşăminte chimice pentru toată agricultura românească. (…) Sunt bucuros fiindcă toată lumea este conştientă că închiderea Azomureş ar fi o catastrofă. Eu sper că după această întâlnire – şi vom avea încă o şansă şi zic că încă nu este totul pierdut – Azomureş încă poate să funcţioneze doar cu implicarea tuturor”, a afirmat Emil Almășan.

În absența producției interne, fermierii sunt nevoiți să apeleze la importuri, care, conform liderului sindical, sunt adesea „proaste calitativ”

Acesta s-a declarat totuși încrezător în urma dialogului, considerând că încă există o șansă pentru reluarea activității, cu condiția unei implicări totale din partea factorilor de decizie. Totuși, optimismul este dublat de un avertisment sever adresat Ministerului Energiei.

Almăşan a precizat că, deși s-a solicitat convocarea unei comisii de dialog social la nivel ministerial, un răspuns oficial întârzie să apară. În acest context, sindicaliștii au stabilit un calendar de proteste: dacă până la data de 16 aprilie nu vor primi semnale pozitive de la București privind Azomureș, aceștia sunt pregătiți să organizeze manifestații în fața Ministerului Energiei începând cu data de 20 aprilie.

„Mulţumim Instituţiei Prefectului pentru organizare, parlamentarilor care au participat şi sperăm ca de aceeaşi celeritate să dea dovadă şi Ministerul Energiei, pentru că am solicitat convocarea unei comisii de dialog social la nivelul Ministerului Energiei. Încă nu am primit niciun răspuns de acolo. Colegii mei din Sindicatul Alternativa 2002 Azomureş au hotărât deja că, dacă până săptămâna viitoare, în data de 16 aprilie, nu primim niciun semnal şi din partea Ministerului Energiei, în săptămâna care începe cu 20 aprilie, probabil, ne vom muta la Bucureşti, în faţa Ministerului Energiei”, a încheiat Emil Almășan.

Prefectul județului Mureș, Barabási Antal-Szabolcs, a susținut la rândul său importanța demersului, mulțumind participanților pentru solidaritate. Acesta a menționat că întâlnirea, organizată în colaborare cu CNSLR-Frăția, a vizat găsirea unor soluții rapide pentru o problemă care transcende interesele locale.

Prefectul s-a declarat optimist în privința unei decizii favorabile din partea Executivului, menționând că parlamentarii vor discuta direct cu Guvernul României începând de marțea viitoare. Acesta a pus accent pe legătura sa personală cu agricultura, domeniu în care activează și care îi oferă o perspectivă clară asupra durerii economice pe care o provoacă paralizarea combinatului Azomureș.

„Pe această cale vreau să mulţumesc tuturor care au fost prezenţi. Este vorba de judeţul nostru, este vorba de problema socială, este vorba de agricultura românească. Este o întreprindere foarte importantă. Eu sunt un de fel un tip foarte optimist, sunt convins că Guvernul României o să ia măsuri şi, în următoarele săptămâni sau zile, să venim cu un răspuns pozitiv în ceea ce priveşte funcţionarea combinatului chimic Azomureş. (…) Eu vin din agricultură, pe mine mă doare cel mai mult această situaţie, nemaivorbind din punct de vedere economic ce se întâmplă în judeţul nostru. (…) Am înţeles că colegii parlamentari, de marţi, o să discute direct cu Guvernul României şi aşteptăm semnale pozitive în această privinţă”, a afirmat prefectul Barabási Antal-Szabolcs.

În completare, liderul CNSLR Frăția Mureș, Călin Orlando Cociş, a evidențiat faptul că situația critică a platformei Azomureș a fost subiectul multor dezbateri în ultimele luni în cadrul Comisiei de Dialog Social.

El a reiterat că miza principală este siguranța alimentară a României, avertizând că prețul îngrășămintelor de import a crescut semnificativ, punând presiune pe producția agricolă națională.