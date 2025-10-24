Din cuprinsul articolului Guvernul lansează licitația pentru proiectul Fast Danube 2

Ministrul Ciprian Șerban a precizat că proiectul vizează lucrări pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării, cu scopul de a aduce fluviul la standardele de navigație impuse de Uniunea Europeană. Obiectivul este creșterea perioadei anuale de navigabilitate la minimum 340 de zile, comparativ cu cele 280 de zile actuale. Valoarea estimată a investiției se ridică la aproximativ 170 de milioane de euro.

”A fost lansată licitaţia pentru proiectarea şi execuţia proiectului Fast Danube 2, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură fluvială din România. Proiectul va revitaliza sectorul româno-bulgar al Dunării (470 km), asigurând condiţii predictibile şi sigure de navigaţie pe aproape tot parcursul anului – de la 280 zile navigabile în prezent, la 340 zile pe an”, spune ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban.

Proiectul Fast Danube 2 este estimat să ducă la o creștere de aproximativ 20% a volumului de mărfuri transportate pe Dunăre, consolidând rolul fluviului ca principal coridor de transport european.

Conform calendarului anunțat, deschiderea ofertelor este programată pentru 16 decembrie 2025, iar evaluarea acestora va fi finalizată până în aprilie 2026. Semnarea contractului este estimată pentru iulie 2026.

Durata totală a contractului va fi de 4 ani, dintre care 2 ani sunt dedicați proiectării și 2 ani execuției lucrărilor. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 170 de milioane de euro.

Lucrările prevăzute includ:

110 km de șenal navigabil dragat,

9 epiuri și 4 chevroane,

5,45 km de lucrări de stabilizare a malurilor,

construcția unei insule artificiale.