„UN NOU DRUM EXPRES ÎN ROMÂNIA. Proiectul Drumului Expres Aeroportul Henri Coandă (Otopeni) – Autostrada A0 intră, de astăzi, în etapa licitației pentru proiectare și execuție. Este un nou drum de mare viteză pe care îl vom construi în România, primul drum expres din județul Ilfov și o conexiune strategică în perspectiva realizării viitorului Terminal 2 al celui mai important aeroport din România. Prin această nouă investiție a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii vom asigura o infrastructură modernă, atât pentru transportul pasagerilor spre noul Terminal, cât și al mărfurilor spre zona Cargo. Totodată, prin această conexiune cu inelul de autostradă al Bucureștiului, va fi facilitat accesul utilajelor și materialelor de construcții pe șantierul terminalului”, a scris Ciprian Şerban pe Facebook.

Durata totală a proiectului este de 30 de luni, din care șase luni sunt dedicate proiectării, iar 24 de luni execuției lucrărilor. Drumului expres îi vor corespunde caracteristici tehnice specifice, incluzând o lungime a drumului de legătură de 2,55 kilometri, bretele cu o lungime totală de 7,5 kilometri și pasaje supraterane peste DJ 200 B și Autostrada A0 Nord.

„În același timp, asigurăm comunităților din județ un acces mai rapid la Autostrada A0, reducând semnificativ timpul de călătorie și aglomerația din trafic. Contractul pentru construirea acestui drum expres, pe care Compania Națională de Investiții Rutiere l-a lansat în licitație, are o valoare estimată de 454 milioane lei, iar constructorii pot depune ofertele până la termenul de 30.04.2026. Durata de realizare este de 30 de luni (6 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru lucrări), iar caracteristicile tehnice sunt:

• Lungimea Drumului de legătură : 2,55 kilometri;

• Bretele cu o lungime totală de 7,5 km

• Pasaje supraterane peste DJ 200 B și Autostrada A0 Nord”, a mai scris ministrul pe Facebook.

Postarea poate fi vizualizată aici.