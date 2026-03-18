Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a declarat că asocierea de constructori turci Mapa–Cenghiz lucrează nonstop pe șantier, cu 500 de muncitori și 150 de utilaje, acolo unde condițiile permit.

Pe Sectorul 1 al autostrăzii, se lucrează la un viaduct și la montarea cofrajului pentru deschiderea principală, atingând un stadiu fizic de 64%. Pe Sectorul 2 se lucrează la cinci viaducte, cu progres fizic între 14% și 72%, iar pe Sectorul 3 au loc foraje pentru piloții și radierele a două viaducte.

Cristian Pistol a anunțat că pe șantier au fost aduse primele tronsoane de grinzi metalice, urmând ca asamblarea acestora să înceapă în perioada următoare. La Tunelul Boița 1, compus din două galerii de 264 m (dreapta) și 247 m (stânga), se lucrează la consolidarea portalului de intrare, cu un stadiu fizic de 4%, urmând ca excavațiile în galerii să înceapă în săptămânile următoare.

În tunelul de la Robești lucrările au ajuns la 21%, fiind excavați 520 m din 900 m în galeria stângă și 519 m din 900 m în galeria dreaptă. În prezent, progresul fizic pe întreg șantierul este de 9%, dar ritmul lucrărilor va accelera odată cu obținerea Acordului de Mediu Revizuit, care va permite eliberarea autorizațiilor de construire pentru restul sectoarelor.

„Au fost transportate în şantier şi primele tronsoane de grinzi metalice, iar în următoarea perioadă va începe asamblarea acestora. La Tunelul Boiţa 1, format din două galerii (264 metri, galeria dreaptă şi 247 metri, galeria stângă), se consolidează portalul de intrare. Aici, stadiul fizic este de 4 %, iar în următoarele săptămâni vor începe excavaţiile în galerii. La tunelul de la Robeşti lucrările au ajuns la un stadiu de 21%. În galeria stângă s-au excavat 520 metri din 900 metri, iar în cea dreaptă s-au excavat 519 metri din 900 metri. Stadiul fizic pe întregul şantier este de 9%, dar ritmul de lucru va creşte după obţinerea Acordului de Mediu Revizuit care va permite eliberarea Autorizaţiile de Construire pentru restul sectoarelor”, a menţionat Cristian Pistol.

Directorul CNAIR a precizat că sectoarele 2 și 3, care traversează Munții Carpați, reprezintă cele mai dificile segmente ale autostrăzii Sibiu–Pitești (A1).

Finalizarea întregii autostrăzi va asigura o legătură neîntreruptă pe Coridorul 4 Pan-european, pe aproximativ 850 km de drum de mare viteză între Constanța și Nădlac, generând noi oportunități economice și strategice pentru România.

Secțiunea 2, Boița–Cornetu, are o lungime de 31,33 km, este finanțată prin Programul Transport și are un contract în valoare de 4,25 miliarde lei, fără TVA.