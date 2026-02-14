Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a transmis sâmbătă printr-o postare pe rețelele sociale că lucrările pe Secțiunea Boița-Cornetu se desfășoară în continuare, chiar și în plină iarnă. Constructorii turci Mapa – Cengiz mențin un ritm susținut, desfășurând activitate permanentă acolo unde condițiile permit, și au demarat pregătirile pentru Tunelul Boița 1, unul dintre punctele cele mai critice ale Autostrăzii Sibiu-Pitești.

Tunelul Boița 1 va fi compus din două galerii: cea dreaptă, lungă de 264 de metri, și cea stângă, de 247 de metri. Acest tunel constituie al doilea punct tehnic de dificultate majoră pe Secțiunea Boița-Cornetu a Autostrăzii Sibiu-Pitești.

Pe lângă Tunelul Boița 1, lucrările continuă și la Tunelul Robești, un alt punct-cheie al Autostrăzii Sibiu-Pitești. Până în prezent, galeria stângă a tunelului a fost excavată pe 332 de metri, iar galeria dreaptă pe 351 de metri, iar activitatea a început și dinspre sensul Sibiu.

Structurile majore de pe Secțiunea 2 sunt într-un stadiu avansat: viaductul V01 este finalizat în proporție de 63%, V03 – 62,82%, V02 – 57,28%, iar viaductele V04 și V05 au ajuns aproape la jumătate din execuție. Pe șantier sunt mobilizați 311 muncitori și 111 utilaje specializate, iar stadiul fizic al întregii Secțiuni 2 a atins 8,2%. Ritmul de lucru este așteptat să crească după obținerea Acordului de Mediu revizuit și a autorizațiilor pentru restul sectoarelor.

Secțiunile 2 și 3 vor forma primul tronson de autostradă care traversează Carpații, asigurând o legătură continuă pe Coridorul 4 Pan-European, de circa 850 km, între Constanța și Nădlac. Valoarea investiției este estimată la 4,25 miliarde de lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport. Proiectul este considerat unul dintre cele mai complexe din infrastructura rutieră a României, dar și esențial pentru dezvoltarea economică și conectivitatea națională.