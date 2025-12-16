Autostrada Transilvania. A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș-Biharia

Autostrada Transilvania. Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat, marți dimineață, că pe șantierul lotului Chiribiș-Biharia, constructorul a început montarea grinzilor, pe traseul lotului cu o lungime de 28,5 kilometri din județul Bihor fiind prevăzute 18 structuri (poduri). În prezent, se lucrează la montarea grinzilor aferente structurii 49 (pod peste Autostradă). În total, peste 600 de grinzi urmează să fie montate la podurile subsecțiunii 3C2 Chiribiș-Biharia.

În paralel, se lucrează și la așternerea primului strat de asfalt, cu un progres de doi kilometri, relocarea DN 19E pe o lungime de aprox. cinci kilometri și execuția celor 18 structuri. Lucrările pe întreg lotul se apropie de 30% execuție, mobilizarea constructorului fiind foarte bună în șantier, cu 500 de persoane și 300 de utilaje și echipamente.

Contractul cu Asocierea Precon Transilvania-Citadina 98 are o valoare de 785 milioane lei, finanțarea fiind asigurată din Programul Transport PT 2021-2027 și din fonduri de la Bugetul de Stat.

Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, a anunțat un ritm bun de lucru la noul tunel din A1 Sibiu-Pitești. El fost pe șantierul Secțiunii 2: Boita – Cornetu a A1 Sibiu-Pitești pentru a verifica progresul lucrărilor. Stadiul acestora este următorul:

tunelul Robești:

au fost forați 170 m pe firul de tunel aferent sensului de circulatie dinspre Sibiu spre Pitești;

au fost 127 m pe firul de tunel aferent sensului de circulatie dinspre Pitești spre Sibiu;

pentru forajul tunelului se aplică o metodă austriacă modernă de excavație, adaptată pentru condițiile geologice locale și se folosesc explozibili în funcție de duritatea rocii, conform planului tehnic și normelor de siguranță;

se lucrează la portalul tunelului dinspre Sibiu;

la viaductul 1-Boița, primul cu autorizatie de construire, au fost finalizate toate elevațiile și se lucrează la suprastructură;

se execută lucrări la următoarele 4 viaducte pentru care a fost emisă autorizatie de construire:

au fost forați armați și turnați toți piloții necesari;

au fost armate cofrare și turnate toate radierele;

au fost finalizate aproximativ 50% din elevații și se lucrează la armarea cofrarea și turnarea restului.

a fost finalizată instalarea celei de-a doua stații de beton;

continuă relocarea rețelelor de utilități;

continua realizarea drumurilor tehnologice pentru acces in șantier;

Potrivit spuselor sale, săptămâna viitoare va fi emisă autorizația de construire pentru încă 3 viaducte, tunelul Boița și 1,7 km drum de autostradă.

„Suntem, totodată, in procedură de Revizuire a Acordului de Mediu care, cu sprijinul Autorităților de Mediu, sper că se va finaliza până in luna Martie a anului viitor, astfel încât in luna Mai secțiunile 2 și 3 sa fie cu autorizatie de construire pe toate lungimea. Pentru eficientizarea activității în santier, antreprenorul a achiziționat o hală de producție de aproximativ 10.000 mp, in proximitatea șantierului, unde fabrică elementele necesare structurilor întregul lot: au fost produse 300 tone de tablier metalic din 4000 tone necesare, au fost produse 220 din 1050 grinzi de beton necesare tuturor pasajelor, podurilor și viaductelor secțiunii”, a spus oficialul român.

Pe șantier sunt mobilizați 400 muncitori și 100 utilaje, iar la tunel se lucrează în 3 schimburi, 24/24h. Lucrările la această secțiune au început cu un prim tronson în zona Boița, iar ulterior au mai fost autorizate încă 4 viaducte între jm 14+150 și km 17+670 pe direcția dinspre Sibiu spre Pitești plus tunelul de 900 m de la Robești.

Contractul aferent acestei secțiuni prevede construcția a 31,33 km de autostradă, 49 de poduri și viaducte, 7 tuneluri cu lungimi cuprinse între 250 m și 1590 m, 1 ecoduct în zona localității Lazaret, care avea 210 metri lungime, care va traversa râul Olt, calea ferată și DN7.