În următorii doi ani, Dunărea ar putea deveni o veritabilă „autostradă albastră”, grație unui proiect finanțat cu 230 de milioane de euro din fonduri europene, derulat în colaborare cu Bulgaria.

Planul vizează curățarea fluviului și adâncirea albiei în zonele critice, astfel încât navigația să fie posibilă aproape pe tot parcursul anului, iar o parte din traficul de marfă să fie mutat de pe șosele pe apă. Proiectul include și construirea unei insule artificiale la Bechet.

Primul pas al investiției îl reprezintă dragarea sectoarelor unde, în perioadele de secetă, circulația navelor devine dificilă din cauza nivelului scăzut al apei.

Reprezentanții Administrației Fluviale a Dunării de Jos (AFDJ) Galați au explicat pentru ProTV că lucrările vor viza sectorul românesc administrat de instituție, între kilometrii 610 și 845,5, precum și sectorul aflat în responsabilitatea părții bulgare, între kilometri 610 și 375.

În zonele în care vara adâncimea minimă de doi metri și jumătate este asigurată cu dificultate, se vor realiza lucrări de adâncire până la trei metri și jumătate sau chiar patru metri.

Scopul este asigurarea unor condiții constante și sigure de navigație, indiferent de variațiile sezoniere ale debitului.

Sedimentele extrase de pe fundul Dunării vor fi transportate la Bechet, unde vor fi utilizate pentru construirea unei insule artificiale.

Reprezentanții AFDJ Galați (Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați) au precizat că această soluție a fost identificată drept una tehnică și prietenoasă cu mediul, insula urmând să fie realizată din materialul rezultat în urma dragajului capital efectuat în celelalte zone.

Proiectul, denumit „Fast Danube 2”, ar urma să înceapă în cursul acestui an și să se desfășoare pe o perioadă de aproximativ doi ani.

La final, autoritățile estimează o creștere a duratei de navigabilitate în condiții bune de la 280 la 340 de zile pe an, precum și o majorare cu aproximativ 20% a randamentului transporturilor fluviale.

De asemenea, o parte din presiunea exercitată asupra transportului rutier ar urma să fie transferată către cel fluvial.

Pentru realizarea lucrărilor au fost depuse oferte din partea unei companii olandeze cu experiență vastă în îmbunătățirea condițiilor de navigație pe căi interioare și a unui consorțiu format din firme din România și Italia, specializat în proiecte pe sectorul comun româno-bulgar.

Acest sector reprezintă cea mai lungă porțiune transfrontalieră a Dunării, întinzându-se pe circa 470 de kilometri și asigurând conexiunea României cu Europa Centrală și de Vest.