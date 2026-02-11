Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a înregistrat anul trecut o scădere cu 15% a producției nete de electricitate, până la 11.585 GWh, potrivit indicatorilor operaționali-cheie preliminari transmiși miercuri, 11 februarie, către Bursa de la București.

Compania a raportat că vânzările totale de energie, în volum, s-au comprimat cu 4%, ajungând la 14.056 GWh, însă evoluția structurii vânzărilor a fost mai semnificativă și mai îngrijorătoare.

Potrivit datelor Hidroelectrica, vânzările angro au scăzut cu 22%, la 6.347 GWh, iar cantitățile aferente pieței de echilibrare au înregistrat diminuări drastice.

În ceea ce privește echilibrarea propriu-zisă, acestea s-au redus cu 64%, la 186 GWh, iar la dezechilibrele pozitive volumul a scăzut cu 30%, până la 279 GWh.

În schimb, vânzările către clienți finali, inclusiv casnici, au crescut cu 30%, la 7.244 GWh, ceea ce Hidroelectrica atribuie faptului că prețurile sale pentru consumatorii finali rămân printre cele mai mici de pe piață.

Compania a mai precizat că obligația de a asigura energie pentru portofoliul de furnizare a crescut masiv după eliminarea plafonării prețurilor finale, ceea ce a condus la majorarea achizițiilor de energie de la terți cu 175%, până la 2.209 GWh.

Pentru primele 9 luni ale anului trecut, Hidroelectrica a raportat un profit net de 2,314 miliarde de lei, cu 34% mai mic față de aceeași perioadă a anului precedent, în condițiile în care seceta a redus producția de energie cu 23%.

Veniturile s-au comprimat cu 7%, până la 6,698 miliarde lei, iar compania a menționat că marja operațională de 39% și marja netă de 35% reflectă diminuarea avantajului competitiv tradițional derivat din costul scăzut al producției hidro proprii. Cheltuielile totale au crescut cu peste 10%, de la 3,96 la 4,36 miliarde lei.

Hidroelectrica a precizat că rezultatele sunt conforme cu bugetul rectificat, aprobat la 31 octombrie 2025 și adaptat noilor condiții de piață, profitul brut depășind țintele stabilite cu 5%.

În aceeași perioadă, vânzările totale de energie s-au redus cu 14%, la 10.130 GWh, iar achizițiile de electricitate de la terți s-au majorat aproape de 2,5 ori, la 1.657 GWh, pentru respectarea contractelor angro și a celor către clienți finali.

La 30 septembrie 2025, portofoliul de furnizare al Hidroelectrica cuprindea 941.364 de locuri de consum, în creștere cu 64% față de aceeași dată a anului precedent.

Compania a explicat că această expansiune de 340.091 de locuri de consum reflectă atragerea unui număr semnificativ de clienți casnici și o extindere accentuată în segmentul noncasnic.