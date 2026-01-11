Conform prognozei INHGA, debitul fluviului la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi staționar în prima zi a intervalului la valoarea de 4.800 mc/s, urmând să scadă progresiv până la 4.200 mc/s, sub media multianuală a lunii ianuarie de 5.400 mc/s.

Pe sectorul aval de Porțile de Fier, hidrologii anticipează în general creșteri ale debitelor, cu excepții locale: în prima jumătate a intervalului pe sectorul Gruia – Turnu Măgurele, respectiv în a doua parte pe sectorul Gruia – Galați, unde se vor înregistra scăderi.

Aceste valori sunt în linie cu previziunile hidrologilor pentru luna ianuarie, care estimează un debit maxim de 4.000 mc/s și un minim de 2.300 mc/s, semnificativ sub media lunară multianuală.

Debitele Dunării din sezonul rece depind în mare măsură de regimul precipitațiilor și de acumulările în bazinul superior (Germania, Austria, Slovacia). Iernile secetoase și perioadele cu temperaturi scăzute urmate de îngheț prelungit determină reducerea scurgerilor de pe versanți și scăderea alimentării naturale a fluviului.

Anul hidrologic 2025–2026 a debutat cu deficit moderat spre sever în multe zone ale Europei Centrale, ceea ce explică nivelurile reduse înregistrate pe Dunăre.

Deși valorile prognozate nu sunt extreme, debitul redus poate afecta navigația fluvială pe anumite sectoare, în special în zonele cu șenal îngust. În perioade similare din anii anteriori, transportatorii au raportat încetiniri ale traficului, restricții de încărcare a barjelor și creșteri ale costurilor logistice în porturile dunărene.

Debitele mici pot influența și sectorul hidroenergetic, în special în țările din aval, unde funcționarea hidrocentralelor se bazează pe regularizarea Dunării.

Pentru râurile interne, INHGA arată că debitele medii zilnice vor fi în general în scădere, cu excepții pe râurile din bazinul Bârlad, afluenții Prutului și cursurile de apă din Dobrogea, unde valorile vor fi staționare.

Un element important al prognozei îl constituie formațiunile de gheață, care se vor extinde și intensifica pe fondul temperaturilor extrem de scăzute anunțate în următoarele zile.

În text se menționează:

„formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheaţă) existente pe majoritatea râurilor din ţară vor fi în extindere şi intensificare”

acestea vor predomina în partea a doua a intervalului

podurile de gheață se vor manifesta în special pe râurile din Moldova și estul Transilvaniei

Podurile de gheață pot avea efecte multiple:

blocaje locale

creșterea riscului de viituri la dezgheț

degradarea infrastructurii hidrotehnice

probleme pentru captările de apă ale marilor orașe

Datele INHGA arată că în ianuarie 2026 regimul hidrologic se va situa între 30–50% din mediile multianuale lunare, ceea ce indică un deficit semnificativ.

Există însă diferențe regionale importante:

Valori peste media națională (50–80%) pe râurile din bazinele:

Olt superior și mijlociu

Argeș superior și mijlociu

Ialomița

cursurile Siretului și Prutului

Cele mai ridicate valori (80–100%) pe:

Vișeu

Iza

Jiu

Suceava

Moldova

Bistrița

Trotuș

Putna

Cele mai reduse valori (sub 30%) pe:

bazinele hidrografice ale râului Bârlad

Aceste diferențe reflectă diversitatea climatică și hidrologică a României, dar și efectele stratului de zăpadă, alimentării naturale și condițiilor glaciale.

În funcție de persistarea valorilor reduse, lunile februarie-martie ar putea fi critice pentru sectorul agricol dacă:

nu există strat de zăpadă consistent

rezervele de apă din sol rămân scăzute

debitele nu revin către nivelul normal

Debitele reduse pot afecta:

irigațiile

rezervele de apă potabilă în unele zone

ecosistemele acvatice

În anii anteriori, ANM și INHGA au avertizat asupra perioadelor secetoase ce au urmat iernilor cu debite reduse.