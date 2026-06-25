Presiuni tot mai mari în industria AI: Anthropic vorbește despre un posibil „cel mai mare atac” asupra Claude

Anthropic acuză compania chineză Alibaba că ar fi extras în mod ilegal capacitățile modelului său de inteligență artificială Claude, potrivit unei scrisori consultate de Reuters. Documentul califică incidentul drept „cel mai mare atac cunoscut de acest gen asupra companiei”.

Potrivit companiei americane, metoda utilizată este una de tip „distilare”, proces prin care un model mai puțin performant este antrenat pe baza rezultatelor generate de un sistem mai avansat. Alibaba nu a transmis un punct de vedere imediat referitor la aceste acuzații.

Anthropic susține că activitatea analizată s-a desfășurat între 22 aprilie și 5 iunie 2026 și a implicat peste 28,8 milioane de schimburi de mesaje cu Claude, realizate prin aproape 25.000 de conturi considerate frauduloase.

În aceeași perioadă, compania afirmă că aceste interacțiuni ar fi fost folosite pentru a sprijini procesul de antrenare a unor sisteme mai puțin capabile, în cadrul unei strategii care ar accelera dezvoltarea de modele avansate, inclusiv Mythos ⁠Preview.

Scrisoarea indică faptul că activitatea ar fi fost derulată de operatori asociați cu Alibaba și cu laboratorul său de inteligență artificială, Qwen. Documentul a fost transmis pe 10 iunie senatorilor Tim Scott și Elizabeth Warren, înaintea unei audieri dedicate inteligenței artificiale programate în Statele Unite.

Anthropic afirmă că susține inițiativele autorităților americane de contracarare a unor astfel de activități, inclusiv prin colaborări cu sectorul privat pentru partajarea de informații privind amenințările și exerciții de securitate.

Într-o postare din februarie, compania a mai indicat că a identificat o campanie similară atribuită startupului chinez DeepSeek și altor două laboratoare, care ar fi urmărit extragerea de capabilități din platforma Claude.

În acel caz, Anthropic a raportat peste 150.000 de interacțiuni, în timp ce Moonshot AI ar fi depășit 3,4 milioane, iar MiniMax aproximativ 13 milioane.

Compania a menționat atunci că „intensitatea și sofisticarea campaniilor creșteau” și că gestionarea acestor riscuri necesită „acțiuni rapide și coordonate între actorii din industrie, factorii de decizie și comunitatea globală a inteligenței artificiale”.

Alibaba a fost inclusă luna aceasta pe lista Pentagonului companiilor chineze cu legături militare, o desemnare pe care compania o contestă. În același timp, Departamentul Comerțului din SUA a amânat introducerea DeepSeek pe o listă comercială restricționată, deși existau evaluări interne care indicau riscuri de securitate națională.

Pe 12 iunie, la două zile după transmiterea scrisorii către senatorii americani, autoritățile din Statele Unite au impus restricții asupra modelelor Mythos și Fable dezvoltate de Anthropic, invocând temeri legate de posibila utilizare a acestora de către actori din domeniul informațiilor militare din China și alte state considerate sensibile. Măsura a condus la dezactivarea accesului global la aceste modele.