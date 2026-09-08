România riscă să ajungă la mâna importurilor de medicamente. Avertismentul lansat de cel mai mare producător din România

România ar putea deveni tot mai dependentă de medicamentele din import, avertizează Dragoș Damian, CEO-ul Terapia Cluj, cel mai mare producător farmaceutic din țară. Declarațiile au fost prezentate marți, 8 septembrie. Reprezentantul companiei susține că lipsa unei strategii naționale determină fabricile locale să amâne investițiile. Situația ar putea afecta aprovizionarea pacienților și ar putea crește presiunea asupra sistemului românesc de sănătate.

Producătorii de medicamente din România sunt tratați de autorități în același mod ca operatorii din celelalte ramuri industriale, fără ca sectorul farmaceutic să beneficieze de o strategie adaptată importanței sale, potrivit explicațiilor oferite de Dragoș Damian. Întrebat cum tratează statul un producător român de medicamente, CEO-ul Terapia Cluj a răspuns:

„Ca pe toți ceilalți operatori industriali din România, fie ei de mâncare, de chimie, de apărare, de energie. Nu există o strategie națională în ceea ce privește industriile grele, strategice. Eu cer o astfel de industrie, cred că de 10-15 ani am vorbit despre probleme de finanțare, de resursa umană, acum mai nou, de energie”, a declarat acesta, la Antena 3 CNN.

Industria farmaceutică românească înregistrează un decalaj considerabil în raport cu producția din țările vecine, iar toate fabricile locale exportă împreună mai puțin decât o singură unitate de producție din Ungaria, susține CEO-ul Terapia Cluj.

„Deci problema de energie este de șase ani de zile, din 2020, când au început problemele. Deci, în momentul în care tu nu ai o strategie de industrializare, cum au foarte multe țări din Europa de Est, nu vorbesc de Europa de Vest, foarte multe țări din Europa de Est. Nu ai cum să ajungi la liman cu o industrie, nu numai cea farmaceutică, care, apropo, industria farmaceutică din România, toate fabricile la un loc exportă mai puțin decât exportă o singură fabrică din Ungaria. Fabrica din Ungaria care a fost declarată recent strategică și în care statul unguresc și-a mărit participația. Deci, atâta vreme cât nu există o strategie industrială, o foaie de parcurs pentru câteva domenii strategice în care să dăm bani antreprenorilor români să fabrice mai mult și să exporte, dar și să atragem investiții industriale și know-how, mă tem că o să putem vorbi și peste doi ani, și peste patru ani, și peste șase ani de același lucru. Și, repet, nu e vorba doar de industria farmaceutică, care e o soră mai mică a industriei chimice. E vorba de o industrie foarte importantă pentru România, inclusiv industria energetică, industria chimică, bineînțeles, mâncarea, care este strategică și apărarea. Am văzut cu toții ce a mai rămas din apărare”, a mai adăugat acesta.

Dependența de medicamentele din import ar putea crește dacă producătorii existenți continuă să amâne proiectele de dezvoltare, avertizează Dragoș Damian. CEO-ul Terapia Cluj afirmă că unele investiții sunt blocate de aproximativ doi sau trei ani, din cauza lipsei de predictibilitate.