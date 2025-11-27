Decizia, comunicată oficial Bursei de Valori București (BVB), pune presiune suplimentară asupra statului român, care riscă să piardă fonduri din PNRR, având în vedere obligațiile asumate în relația cu Comisia Europeană.

Mihai Aniței, fost director general al combinatului Azomureș și Country Manager al grupului elvețian Ameropa, a fost candidatul cu cel mai mare punctaj în procesul de selecție. Cu toate acestea, Consiliul de Supraveghere a stabilit că acesta nu îndeplinește cerințele necesare funcției de CEO. Verdict identic a primit și Radu-Ioan Constantin, inginer și economist, aflat pe locul al doilea, angajat al Hidroelectrica din 2008 în funcții de conducere în zona de furnizare.

În urma respingerii ambilor candidați de pe lista scurtă, Consiliul a decis reluarea imediată a procesului de selecție. Situația este critică, deoarece termenul limită stabilit de Comisia Europeană pentru numirea managerilor în companiile energetice, inclusiv Hidroelectrica, expiră pe 28 noiembrie. Această obligație face parte din angajamentele României asumate prin PNRR.

„Pentru a asigura continuitatea operațională până la finalizarea selecției, Consiliul de Supraveghere menține măsurile interimare privind preluarea atribuțiilor de CEO și de CFO”, arată un comunicat.

Săptămâna trecută, Consiliul de Supraveghere anulase și numirea unui director financiar, ceea ce complică suplimentar procesul de conformare cu cerințele europene. În lipsa unui nou CEO, actualul director interimar, Bogdan Badea, își păstrează poziția.

Dacă până pe 28 noiembrie nu sunt făcute numiri conform principiilor de integritate și independență, România riscă să piardă definitiv fonduri din PNRR. Hidroelectrica se numără printre companiile la care procedura de selecție a fost dusă până în punctul final, însă obligațiile asumate în fața Comisiei Europene nu au fost îndeplinite integral. Pierderile financiare se vor calcula pentru fiecare post rămas neocupat.

Procesul de selecție a început cu întârziere, după ce Comisia Europeană a constatat nereguli în selecțiile anterioare atât la nivelul Consiliului de Supraveghere, cât și al Directoratului. Au fost identificate patru deficiențe legate de transparență și corectitudine în Consiliul de Supraveghere și două în cadrul Directoratului. Drept urmare, Ministerul Energiei a revocat în luna martie trei membri ai Consiliului, iar procedura de selecție a noilor membri a fost reluată în vară.

În privința Directoratului, Comisia Europeană a evidențiat faptul că actualul președinte al Directoratului, Karoly Borbely, a participat la selecția pentru Directorat în timp ce era membru în Consiliul de Supraveghere și în Comitetul de nominalizare și remunerare. Acesta a demisionat abia după începerea procesului.

Comisia a considerat, totodată, că Marian Fetița, numit director financiar, nu îndeplinea condițiile de eligibilitate la momentul selecției. În luna septembrie, atât Borbely, cât și Fetița au acceptat să renunțe la funcții în schimbul unor compensații echivalente cu 24 de indemnizații medii lunare, deschizând astfel calea pentru un nou proces de numire.

Cei doi fuseseră selectați în toamna anului 2023, într-o procedură contestată ulterior de Comisia Europeană.

România trebuie să finalizeze până la 28 noiembrie 2025 un proces transparent și corect de selecție a managerilor pentru mai multe companii energetice pentru a beneficia de 228 milioane de euro din PNRR, aferente Jalonului 121 privind guvernanța corporativă. Acesta este un jalon întârziat din cererea de plată numărul 3, pentru care Comisia Europeană a suspendat anul trecut o parte din plățile PNRR, decizie menținută și în luna mai. Dacă jalonul nu este îndeplinit până la termenul final, suma va fi pierdută definitiv, putând fi redusă proporțional în cazul unei îndepliniri doar parțiale.

Companiile vizate sunt Hidroelectrica, Complexul Energetic Oltenia, SN Nuclearelectrica, Conpet, Romgaz, Oil Terminal, Electrocentrale Craiova, Midia Green Energy, Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie, CNCIR, Eurotest, Radioactiv Mineral Măgurele, Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică Proiectare Mine pe Lignit și Complexul Energetic Valea Jiului. În cazul a două dintre aceste companii, Ministerul Energiei susține că nu are competența de a schimba directorii, așa cum solicită Comisia Europeană.