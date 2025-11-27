România are nevoie urgentă de o lege care să reglementeze valorificarea deșeurilor din construcții, a afirmat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, într-o intervenție televizată la Digi24. Ea a subliniat că proiectul depus în Parlament ar fi blocat „de vreun an de zile”, în timp ce România continuă să acumuleze depozite necontrolate de moloz pe câmpuri și în orașe.

Oficialul a indicat că, fiind jalon în PNRR, subiectul va trebui discutat în Guvern cel târziu la începutul anului viitor, astfel încât adoptarea legislației să nu mai fie amânată.

Ministrul Mediului afirmă că, în lipsa unei astfel de legi, România continuă să trateze deșeurile din construcții ca pe simple reziduuri, în timp ce în alte state acestea sunt considerate resurse. Ea a explicat că în multe țări instituțiile și constructorii au obligația de a folosi în lucrări un anumit procent de materiale reciclate, provenite tocmai din demolări și proiecte anterioare.

În România, însă, această piață nu poate funcționa deoarece lipsește cadrul legislativ care să creeze un mecanism complet de colectare, reciclare și reutilizare.

Diana Buzoianu a menționat că a propus în Parlament o lege dedicată valorificării acestor deșeuri, dar că documentul nu a intrat în dezbatere, rămânând „în sertare”. Ea a afirmat că, indiferent de blocajul parlamentar, Guvernul va fi obligat să abordeze tema în perioada imediat următoare, tocmai datorită angajamentelor asumate în PNRR.

„Avem nevoie de o lege pentru valorificarea deșeurilor din construcții. Pe câmpurile acelea pe care ne uităm pe geam, în trenuri, le vedem că sunt deșeuri din construcții, la propriu. Acele deșeuri în alte state sunt văzute ca resurse, pentru că instituțiile și operatorii privați au obligația, atunci când construiesc orice fel de proiect, că e vorba de infrastructură mică sau că este pur și simplu un bloc, trebuie să folosească un procent din materiale care să fie reciclate. Materiale din deșeuri din foste construcții, care acum sunt reciclate. Această piață nu se creează până când nu există un mecanism întreg. Eu am propus în Parlament o lege pentru valorificarea deșeurilor din construcții. Zace în sertare de vreun an de zile, dar eu cred că oricum mai devreme sau mai târziu anul acesta, cel mai târziu la începutul anului viitor, va trebui să avem această discuție în Guvern, pentru că este oricum jalon în PNRR, să fie adoptată această lege”, a declarat ministrul Mediului.

Ministrul a subliniat și presiunea uriașă pusă pe balastiere, sector pe care l-a descris ca funcționând parțial în afara legii. În urma unui control realizat recent împreună cu Garda de Mediu, ar fi reieșit că unul din patru operatori cu activitate în acest domeniu lucrează ilegal, fie fără aviz, fie cu încălcarea condițiilor impuse prin documentația de mediu.

Ea a explicat că motivul pentru care aceste abateri persistă este cererea imensă de materiale pentru construcții, în condițiile în care nu există alternative sustenabile, precum materialele reciclate.

Diana Buzoianu a atras atenția că mormanele de moloz pot fi observate nu doar în zonele rurale sau la marginea orașelor, ci chiar în centrul Capitalei, dând ca exemplu zona din spatele Palatului Parlamentului. În opinia ei, revenirea la reciclarea materialelor ar reduce presiunea pe exploatările de agregate minerale și ar diminua fenomenul depozitării ilegale.

„Această lege va scăpa de foarte multă presiune pusă pe balastiere. Am făcut un control cu Garda de Mediu luna aceasta. Unul din patru operatori care au activitate de balastiere fac ilegal această activitate. Fie nu au aviz, fie încalcă condițiile din aviz. De ce fac asta și continuă să facă asta cu înțelesul tuturor și cu sprijinul tuturor? Pentru că astăzi industria de construcții din România are nevoie disperată de materialele de pe balastiere, pentru că noi nu avem alternativă. Noi punem toată presiunea doar pe aceste lucrări, ori noi trebuie să ne reîntoarcem și la partea de revalorificare a unor materiale care…ajunge să ne uităm pe orice fel de câmpie în România și vom vedea asta. Nu trebuie să ne ducem foarte departe de București. Putem să mergem în mijlocul Bucureștiului, în curtea Palatului Parlamentului, în spatele Senatului, parcul este plin de deșeuri de construcții”, a precizat ministrul Mediului.

În ceea ce privește responsabilitatea pentru deșeurile aruncate pe câmp, ministrul Mediului a precizat că gestionarea lor revine unităților administrativ-teritoriale.

Ea a arătat că fiecare tip de deșeu necesită un set diferit de soluții și a dat exemplul materialelor textile, pentru care consideră necesară o lege care să reglementeze clar importurile de haine second-hand.

Diana Buzoianu a menționat că ministerul se află în ultimele discuții cu Ministerul Economiei pentru avansarea acestui proiect, astfel încât România să nu se mai confrunte cu depozite uriașe de textile aruncate ilegal sau incendiate.

Ministrul Mediului a explicat că, odată ce cauzele apariției acestor deșeuri vor fi eliminate prin legislație adecvată, primăriile vor avea posibilitatea de a menține curățenia, fără ca terenurile igienizate să fie reinvadate după câteva săptămâni.