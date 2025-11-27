Bogdan Ivan a explicat că a ridicat problema costurilor mari la energia electrică în fața Consiliului Suprem de Apărare a Țării și a președintelui României, însă tema nu a ajuns pe ordinea de zi din lipsa unei aprobări formale din partea premierului.

Chiar și așa, ministrul afirmă că nu va renunța la demersurile legislative:

„Eu voi insista în continuare pe acest subiect. Voi face treaba ca ministru al energiei pentru a modifica legislația. Am deja drafturile pregătite, pe care le voi duce în Parlament pentru a discuta modificarea Legii 123, inclusiv actualizarea legislației pentru autoritățile care reglementează piața de energie din România, într-o formă foarte transparentă și clară, cu două obiective simple”.

Ministrul energiei spune că vrea să scurteze semnificativ perioada necesară pentru implementarea proiectelor energetice – atât pe partea de producție, cât și pe partea de transport și stocare. În prezent, autorizațiile pentru baterii durează nejustificat de mult:

„Astăzi, ca să faci un sit de baterii, trebuie să pierzi între șase și nouă luni cu hârtiile și documentațiile. Voi simplifica aceste proceduri și aș fi vrut să fie această discuție și în cadrul CSAT-ului; cu siguranță, va fi la următoarea ședință”.

Scopul, spune Ivan, este ca România să poată pune în funcțiune mai rapid infrastructura necesară pentru a stabiliza prețurile din piață.

Ivan a detaliat planul de investiții în stocare, considerată piesa lipsă din sistemul energetic național:

„Pe estimările mele, deja lucrăm la un mecanism prin care vom aloca aproape 500 de milioane de euro pentru baterii, iar anul viitor vom putea să le instalăm, dacă reușim să schimbăm și legislația. Să nu fim împiedicați de proceduri birocratice excesive: estimăm aproximativ 2.200 MW putere instalată, iar odată cu deschiderea Mintia și Iernut, vom reuși să reducem prețurile energiei electrice sănătos, încă de la începutul verii anului viitor”.

Investițiile sunt legate și de repornirea unor unități energetice importante, precum Mintia și Iernut, care ar urma să aducă pe piață capacitate suplimentară.

Potrivit ministrului, presiunea pusă pe piață deja își arată rezultatele. Ivan spune că situația ofertelor actuale este mult mai avantajoasă decât în iulie, după expirarea plafonării:

„Pe de altă parte, în urma modului în care operatorii din piață au înțeles mesajul foarte clar din partea mea, pot să vă spun că, pe o comparație cu prețul mediu de 1,55–1,60 lei în 1 iulie, când a expirat procedura de plafonare-compensare a prețului energiei electrice, astăzi avem deja doi ofertanți la 1,10 lei/kWh și șapte ofertanți sub 1,30 lei, care era prețul maxim plafonat. Deci există deja o scădere pentru cei care au decis să se mute la alt furnizor și acest proces continuă”.

Ivan insistă că, pentru menținerea unor prețuri stabile, România are nevoie de mai multă producție locală și de o rețea modernă de stocare: