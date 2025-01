Fostul director al Romsilva a primit o primă de pensionare de 100.000 de euro

Fostul director al Romsilva, Teodor Țigan, a primit o primă de pensionare de 100.000 de euro, dar s-a reangajat tot la Romsilva, pe aceeași funcție de director. Acum, el câștigă în jur de 9.000 de euro pe lună, din salariu și pensie. Activistul de mediu și jurnalistul Mihai Goțiu a făcut publică averea sa.

Declarația sa de avere este absolut impresionantă pentru cineva care a lucrat în sectorul public. Teodor Țigan deține trei case în Arad, plus patru apartamente în același oraș, are peste 17 hectare de teren agricol, cinci terenuri în intravilan și bijuterii din aur evaluate la 43.000 de euro. În mod surprinzător, nu are bani în conturi, ci doar o datorie de 50.000 de euro către o persoană fizică, scadentă în anul 2025.

În 2023, Teodor Țigan avea pensie de peste 60.000 de lei

La capitolul venituri, el declarase pentru anul 2023 un salariu de 473.488 de lei ca director al Direcției Silvice Arad, plus o pensie de 62.757 de lei. Adunate, acestea însemnau 536.245 de lei pe an, adică aproape 9.000 de euro pe lună.

Pe lângă veniturile din sectorul public, el mai raportase și 22.500 de lei din agricultură și 24.184 de lei primiți de la o firmă de asigurări.

În opinia lui Mihai Goțiu, declarația sa de avere merită verificată mai atent, inclusiv de Fisc, pentru că o sumă de 22.500 de lei din agricultură pare mult prea mică pentru cineva care are 17 hectare de teren – un mic fermier ar fi făcut atât doar de pe un singur hectar.