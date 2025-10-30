Gunvor, companie petrolieră cu operațiuni internaționale, a propus gigantului rus Lukoil achiziționarea activelor sale de peste hotare.

În urma includerii sale și a filialelor sale într-un nou pachet de sancțiuni de către Statele Unite, Lukoil a anunțat că intenționează să își vândă operațiunile din străinătate.

La 23 octombrie, autoritățile americane au impus sancțiuni celor mai importanți exportatori de petrol din Rusia, Lukoil și Rosneft, vizând atât companiile-mamă, cât și 34 dintre filialele lor.

Statele Unite avertizează că, în lipsa reducerii activităților de către partenerii acestor companii în termen de o lună, vor fi aplicate sancțiuni secundare. Ca răspuns la sancțiunile impuse, Lukoil a decis să își scoată la vânzare activele din străinătate.

Gunvor Group Ltd. și-a exprimat intenția de a achiziționa integral Lukoil International GmbH. Lukoil a confirmat acceptarea ofertei, angajându-se astfel să nu poarte negocieri cu alți potențiali cumpărători.

Specialiștii estimează că procesul de transfer al activelor internaționale ale Lukoil ar putea întinde pe durata unui an.

Principalul acționar al companiei Gunvor Group Ltd este omul de afaceri suedez Torbjörn Törnqvist.

Potrivit raportului de sustenabilitate din 2022, Törnqvist deținea aproape 86% din acțiunile Gunvor, restul de aproximativ 14% fiind alocat printr-un plan de acțiuni destinat angajaților.

Compania a fost fondată inițial de Törnqvist împreună cu Gennady Timchenko, care și-a cedat ulterior participația lui Törnqvist în martie 2014, transformându-l pe acesta din urmă în acționarul principal.

Până la sfârșitul lui 2024, Lukoil opera o rețea extinsă de benzinării în 20 de țări, dintre care 2.456 erau situate în afara Rusiei, inclusiv în Europa și în Statele Unite.

Prin intermediul filialei sale de comerț Litasco, Lukoil controlează două rafinării: Petrotel Lukoil în România și Lukoil Neftohim Burgas în Bulgaria.

Lukoil își vinde combustibilii în România printr-o rețea de aproximativ 300 de benzinării. Totodată, Lukoil are o participație de 45% în rafinăria Zeeland, situată în Olanda.

Lukoil este implicată în exploatarea mai multor câmpuri petroliere din regiune, deținând 19,99% în Shah Deniz din Azerbaidjan, 13,5% și 5% în Karachaganak și Tengiz din Kazahstan, precum și participații în Kanlym-Khauzak-Shady și Gissar din Uzbekistan.

În Orientul Mijlociu, Lukoil participă la extracția petrolului din câmpurile West Qurna-2 și Eridu din Irak și deține o cotă de 10% în proiectul de petrol și gaze Ghasha din Abu Dhabi.

În Africa, Lukoil este implicată în mai multe proiecte petroliere, inclusiv în Ghana (blocul Deepwater Tano Cape Three Points), Egipt (WEEM Extension, West Esh El-Mallaha și Melei), Camerun (Etinda), Republica Congo (Marine XII) și Nigeria (blocul OML-140).