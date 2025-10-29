Prețul petrolului Brent a coborât cu 2,1%, ajungând la 64,26 dolari pe baril, iar petrolul West Texas Intermediate (WTI) a pierdut 2%, până la 60,02 dolari, potrivit datelor transmise de Reuters.

Săptămâna trecută, prețurile urcaseră semnificativ, pe fondul anunțului făcut de președintele american Donald Trump, care a introdus primele sancțiuni din al doilea său mandat împotriva Rusiei. Măsurile vizează giganții Lukoil și Rosneft, însă SUA au acordat Germaniei o scutire pentru activele Rosneft, ceea ce a limitat impactul imediat asupra pieței europene.

”Faptul că Germania a primit o scutire transmite semnalul că sancţiunile ar putea fi aplicate flexibil, ceea ce a redus temerile privind restrângerea aprovizionării”, a explicat Phil Flynn, analist la Price Futures Group.

În pofida sancțiunilor, directorul Agenţiei Internaţionale a Energiei, Fatih Birol, consideră că efectul asupra pieței globale va fi moderat. Potrivit acestuia, țările exportatoare dispun încă de capacități excedentare de producție care pot acoperi eventualele pierderi generate de limitarea exporturilor rusești.

Reacția Moscovei nu a întârziat: Lukoil a anunțat vânzarea unei părți importante din activele sale internaționale, o decizie văzută drept cea mai mare mișcare corporativă rusă de la începutul valului de sancțiuni occidentale.

În același timp, rafinăriile din India, unul dintre cei mai mari clienți ai Rusiei, au suspendat temporar comenzile de țiței rusesc, în așteptarea unor clarificări privind regulile impuse de SUA și UE.

Surse apropiate discuțiilor din cadrul OPEC+ au declarat pentru Reuters că organizația ia în calcul o nouă creștere moderată a producției în decembrie, în contextul cererii globale constante și al interesului de a menține prețurile sub control.

Oficialii Saudi Aramco au subliniat că cererea mondială de petrol rămâne ridicată, inclusiv din partea Chinei, chiar înainte de intrarea în vigoare a sancțiunilor asupra Rosneft și Lukoil.

Potrivit analistului Andrew Lipow, președinte al Lipow Oil Associates, o eventuală majorare a producției OPEC+ ar putea compensa pierderile de volum cauzate de sancțiunile impuse Rusiei, reducând presiunea asupra prețurilor.

În plus, investitorii sunt atenți la negocierile comerciale dintre SUA și China, programate pentru joi, în Coreea de Sud, care ar putea influența perspectivele de cerere pentru energie în ultimele luni ale anului.