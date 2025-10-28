Nou val de tensiuni pe piața energetică globală. Unul dintre cele mai importante sortimente de petrol rusesc – ESPO – a suferit o scădere accentuată de preț, după ce sancțiunile impuse de Statele Unite împotriva giganților Rosneft și Lukoil au provocat o reacție în lanț în Asia, determinând rafinăriile chineze să suspende sau să anuleze achizițiile deja convenite.

Potrivit traderilor citați de Bloomberg, vânzările spot de ESPO, țiței transportat din Extremul Orient al Rusiei, s-au tranzacționat în această săptămână cu o reducere de 50 de cenți pe baril față de indicatorul ICE Brent.

„Categoria a avut un preț premium de peste 1 dolar pe baril săptămâna trecută, înainte de ultima rundă de sancțiuni”, au precizat surse din piață.

Sancțiunile SUA pun presiune pe comerțul cu energie al Rusiei

Decizia Washingtonului de a include Rosneft și Lukoil pe lista neagră marchează primele restricții majore asupra industriei petroliere ruse de la revenirea președintelui Donald Trump la Casa Albă.

Măsura are ca scop creșterea costurilor și riscurilor asociate comerțului rusesc, fără a genera un nou val de scumpiri la nivel global.

„Planul administrației este de a face comerțul Moscovei mai costisitor și mai riscant, dar fără a crește prețurile globale”, au declarat oficiali americani citați de Bloomberg.

Sancțiunile americane vin la scurt timp după ce Uniunea Europeană a extins propriile restricții privind importurile de energie din Rusia, într-un efort coordonat de a limita veniturile obținute de Kremlin din exporturile de petrol.

Petrolul ESPO este de ani de zile preferatul rafinăriilor din China, atât al celor de stat, cât și al celor private – supranumite „teapots” – care au experiență în procesarea țițeiului provenit din surse sancționate, precum Iranul.

Însă ultimele sancțiuni americane au generat prudență la nivelul marilor companii chineze. Sinopec și alte grupuri de stat au anulat unele achiziții de petrol rusesc transportat pe mare, în special sortimentul ESPO, potrivit surselor citate.

În mod obișnuit, rafinăriile private chineze preiau aproximativ 800.000 de barili pe zi de țiței din Extremul Orient rus, incluzând tipurile ESPO, Sokol și Sakhalin Blend. Deși cererea lor „va rămâne robustă”, după cum arată analiza companiei Vortexa Ltd., nu este încă sigur dacă acestea pot absorbi volumele pe care companiile de stat le-au respins.

Scăderea prețului petrolului rusesc vine într-un moment de volatilitate accentuată pe piața globală a energiei, afectată de conflictele din Orientul Mijlociu, tensiunile comerciale SUA-China și încercările OPEC+ de a menține echilibrul între ofertă și cerere.

Rusia, al doilea exportator mondial de petrol, se confruntă acum cu dificultăți tot mai mari în a-și redirecționa fluxurile de energie, în condițiile în care Asia – ultima mare piață deschisă pentru țițeiul său – devine tot mai prudentă.

Reducerea prețului pentru ESPO sugerează nu doar un impact comercial imediat, ci și o posibilă reconfigurare a pieței asiatice, unde statele consumatoare, precum India și China, vor căuta alternative mai sigure din punct de vedere politic.