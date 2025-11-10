Gabriel Biriș susține că reacțiile alarmiste apărute în spațiul public sunt nejustificate, întrucât situația privind ajustarea prezenței militare americane era deja cunoscută.

„Am văzut isteria declanșată zilele trecute de ‘știrea’ cu privire la reducerea contingentului de soldați americani de la baza Kogălniceanu… Nici măcar nu era o ‘știre’, era o informație care trebuie de mult făcută publică și explicată, că se știa!”, a scris Biriș.

El a adăugat că „unii dintre cei mai isterici pe subiect au fost tocmai autorii Legii 256/2018 (Legea offshore)”, act normativ care, potrivit analistului, a determinat plecarea companiei americane ExxonMobil din proiectele de explorare și exploatare a gazelor naturale din Marea Neagră.

„SUA nu ar fi redus contingentul dacă erau platforme americane în Marea Neagră”

Expertul în fiscalitate consideră că retragerea parțială a trupelor americane ar fi fost improbabilă dacă Statele Unite ar fi avut investiții economice strategice în regiune.

„Ce credeți voi, stimabililor, mai reducea SUA contingentul dacă între Constanța și Sevastopol erau acum de apărat câteva platforme americane? Eu nu cred, dar – ca de obicei, nu dau cu parul, doar întreb…”, a transmis Biriș.

Acesta a amintit că, încă din 2016, a avertizat asupra pericolului modificărilor fiscale neprevizibile:

„O întrebare similară le-am pus și colegilor tehnocrați – în 2016, când insistau să promovăm un proiect de lege privind impozitarea suplimentară a petrolului și gazelor, onshore și offshore, prin care se intenționa și abrogarea clauzei de stabilitate din 1999”.

Biriș a explicat că predictibilitatea legislativă este crucială pentru marile companii internaționale.

„Pentru investitori strategici precum Exxon, schimbarea regulilor în timpul jocului este NO GO! Pentru că dacă acceptă într-o țară, trebuie să accepte în toate”, a precizat el, adăugând că pentru investitorii financiari, precum fondurile de investiții, regulile sunt diferite: „time is money”.

Analistul a comentat și momentul semnării tranzacției prin care Romgaz a preluat participația ExxonMobil din perimetrul Neptun Deep, eveniment la care a fost prezent fostul premier Nicolae Ciucă.