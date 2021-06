Statul român, șanse mari să cumpere participația ExxonMobil din proiectul Neptun Deep. Dacă tranzacția se realizează, va deține 50%, alături de OMV Petrom.

Trebuie precizat însă că OMNV Petrom va deține poziția de operator, care îi conferă rolul de vioară întâi.

Compania românească Romgaz a încheiat un acord de exclusivitate cu ExxonMobil, pentru preluarea subsidiarei gigantului american care deține o participație de 50% din proiectul Neptun Deep de exploatare a gazelor naturale de la Marea Neagră.

Acest lucru înseamnă că, în următoarele patru luni, ExxonMobil nu mai discută cu alte companii despre vânzarea acestui proiect.

„La data de 17.06.2021, SNGN Romgaz SA și ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Ltd. au semnat un Acord de Exclusivitate prin care vânzătorul acordă Romgaz un drept de exclusivitate pe o perioadă de 4 luni (până la data de 15 octombrie 2021) cu privire la negocierile de achiziție a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, ce deține 50% din drepturile dobândite și obligațiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă”, arată un anunț publicat de Romgaz la Bursa de Valori București.

ExxonMobil a anunțat partenerii români din iulie 2019 că vrea să își vândă participația de 50% din perimetrul de mare adâncime Neptun Deep din Marea Neagră.

ExxonMobil şi OMV Petrom, parteneri egali

În prezent, ExxonMobil şi OMV Petrom sunt parteneri egali în proiectul de mare adâncime Neptun Deep, dar ExxonMobil este și operatorul licenței.

În data de 30 martie 2021, Romgaz a depus o ofertă angajantă de a prelua subsidiara românească a ExxonMobil. Valoarea ofertei nu a fost făcută publică și nici nu e clar până la acest moment dacă ExxonMobil a mai primit și alte oferte.

OMV Petrom a anunțat că va acționa ca operator al perimetrului Neptun Deep, de exploatare a gazelor de la Marea Neagră, în situația acceptării ofertei Romgaz de către ExxonMobil.

Poziția de operator al proiectului este una esențială, iar Romgaz ar fi vrut să preia operarea, dar în cele din urmă cele două companii ar fi ajuns la concluzia că OMV Petrom are mai multă experiență, potrivit surselor economedia.ro.

OMV Petrom ar avea mai multă experiență

Operarea unui proiect de producție offshore este extrem de complicată în comparație cu proiectele onshore din cauza condițiilor speciale. Romgaz nu are nici o experință în acest sens, în timp ce OMV Petrom este implicată în astfel de proiecte în Bulgaria și, recent, Georgia, fără însă să aibă o experiență propriu-zisă.

Compania care operează proiectul conduce de facto operațiunile: pregătirea campaniei de foraj, logistică, eventuale intervenții.

Explorările au relevat că în proiectul Neptun Deep se găsesc zăcăminte estimate între 42 şi 84 de miliarde de metri cubi de gaze naturale. Spre comparaţie, România a produs anul trecut 9,2 miliarde de metri cubi.

Decizia ExxonMobil de a renunța la proiectul din Marea Neagră a venit pe fondul legislației offshore considerate inacceptabile atât din cauza impozitării prea mari, cât și a impunerii unor proceduri greoaie de avizare.

ExxonMobil se mută în Cipru

În plus, ExxonMobil a descoperit în ultima perioadă zăcăminte uriașe de hidrocarburi în alte zone, printre care și Cipru, unde rezerva de gaze din perimetrul Glaucus e de trei ori mai mare decât cea din Marea Neagră, și a decis să își concentreze resursele financiare în proiectele unde prognozează venituri mai sigure.

Cu excepția companiei americane BSOG (deținută de fondul de investiții Carlyle), nici o altă firmă cu licență în Marea Neagră nu a luat decizia finală de a începe producția de gaze în Marea Neagră.

După opt ani de la primele descoperiri de gaze, zăcămintele sunt neexploatate și mai mulți investitori pleacă.

Legislația este blocată în Parlament. Legea adoptată de PSD în 2019, la presiunile lui Liviu Dragnea, a fost respinsă de investitori, care au reclamat un regim de impozitare prea înalt și bariere birocratice.

PNL a promis la acel moment că va debloca rapid situația, dar, odată ajunși la guvernare, liberalii au spus că nu vor modifica legea offshore decât dacă vor avea majoritate în Parlament.

Totuși, guvernul PNL a modificat prin ordonanță de urgență un alt act legislativ care a fost considerat nociv de mediul de afaceri – e vorba de celebra OUG 114 din 2018.

