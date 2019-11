Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că nu este exclus ca ExxonMobil să nu se retragă din proiectul de la Marea Neagră, dar a subliniat totodată că este importantă crearea unui cadrul legislativ care să le permită investitorilor strategici să intervină.

„Este nevoie, evident, de aprofundare. Posibil ca Exxon, în definitiv, să nu se retragă, fiindcă aceste megacompanii spun ce cred ele că e bine să spună şi eu cred că încă lucrurile sunt în desfăşurare. Deci, până la urmă este posibil să se schimbe deciziile Exxon şi să nu se retragă. Oricum ar fi, pentru noi este important să avem un cadru legislativ care permite unui investitor strategic, serios, să intervină. Că este Exxon, că este altul, important este să avem o legislaţie care permite adevăraţilor investitori, care au şi puterea să facă investiţia, să vină şi să ducă investiţia mai departe”, a spus preşedintele, în cadrul unei dezbateri cu jurnalişti şi reprezentanţi ai societăţii civile, desfăşurată în aula BCU.

Pe de altă parte, el a precizat că în urma discuţiilor cu reprezentanţii companiei a reieşit că Exxon doreşte să se retragă din mai multe proiecte de investiţie din Europa.

„Iar chestiunea cu Exxon… sigur, sunt multe zvonuri, multe discuţii în spaţiul public. Eu am întrebat direct şi mi s-a spus: politica mare a Exxon s-a schimbat şi, în consecinţă, Exxon se va retrage din câtva proiecte de investiţie din Europa şi îşi va muta accentul în altă zonă. Acesta este răspunsul pe care eu, preşedintele României, l-am primit. Nu am motive să cred că nu este cel corect”, a menţionat Iohannis.

Totodată, preşedintele a opinat că forma actuală a Legii offshore nu îi satisface nici pe investitori, nici finanţele publice. În acest sens, a arătat că este importantă găsirea unei formule care să fie corectă pentru România, dar care să creeze un cadru adecvat şi pentru investitori.

„Fiind vorba de o lege, chestiunea s-a discutat în Parlament şi acolo, în definitiv, s-a ajuns la o formă care nu a satisfăcut nicio parte. Nici investitorii, nici finanţele publice nu au obţinut abordarea pe care şi-au dorit-o. Din punctul meu de vedere, chestiunea nu este tranşată şi trebuie reluată sub două aspecte. Primul: Romania first! Trebuie să ştim ce vrem noi cu acele resurse. Discuţia vreau să o reiau sub această formă: ce vrem noi, românii, să facem cu aceste resurse, ce vrea România, cum se relaţionează cu securitatea naţională, cu oportunitatea. Şi atunci abia să trecem în partea a doua şi să zicem: OK, şi investitorii vor garanţii, pe bună dreptate”, a spus Iohannis.

