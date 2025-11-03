Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID), instituţia financiară de stat creată la finalul anului 2023, va lansa săptămâna viitoare garanţia de portofoliu – un program amplu de sprijin pentru IMM-uri, menit să faciliteze accesul la finanţare şi să susţină investiţiile private.

„Prin această garanţie de portofoliu care va fi lansată de BID săptămâna viitoare, IMM-urile din România vor beneficia de nişte sume consistente pentru următorii doi ani. Aceste sume care nu au un impact direct asupra deficitului, dar în acelaşi timp stimulează creşterea.

E vorba de 8,8 miliarde de lei, cu 6 miliarde de lei alocare în 2026 pentru IMM-uri. E o sumă mare. Este vorba de 1,2 miliarde de euro. Nu prea am popularizat acest program, dar mi se pare practic primul pas important pe care îl facem în direcţia relansării economiei”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, în cadrul forumului „Provocări pentru pieţele financiare într-o economie marcată de dezechilibre macro şi presiuni fiscale”, organizat de Profit.ro şi Team Innovation Media.

Oficialul a explicat că acest nou instrument financiar vine să completeze alte mecanisme de finanţare prin fondul de participare regională, unde sunt prevăzute fonduri suplimentare de aproximativ 300 de milioane de euro pentru trei regiuni de dezvoltare, tot în anul 2026.

„Deci ar fi în total 1,5 miliarde de euro care sunt targetaţi pentru microîntreprinderi, pentru IMM-uri, pentru investiţii, împreună cu băncile. Acest program începe practic în luna decembrie şi adresează anul 2026 şi mi se pare un program extrem de important pe care îl demarăm şi care va avea un efect important în economie în 2026”, a subliniat Nazare.

Banca de Investiţii şi Dezvoltare este prima bancă de dezvoltare din România deţinută integral de stat, prin Ministerul Finanţelor. Instituţia a fost înfiinţată în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), cu scopul de a sprijini dezvoltarea economică şi socială, competitivitatea şi inovarea în rândul companiilor româneşti.

Misiunea BID include finanţarea proiectelor strategice, corectarea disfuncţionalităţilor de pe piaţa financiară, stimularea creşterii sustenabile şi susţinerea tranziţiei către neutralitate climatică. Prin noul program, banca îşi propune să creeze un parteneriat solid între stat, sectorul bancar şi mediul privat, în vederea relansării investiţiilor şi reducerii decalajelor regionale.