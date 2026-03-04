A trecut la cele veșnice muzicianul Jolt Kerestély, personalitate marcantă a scenei artistice românești și unul dintre creatorii care au influențat profund muzica ușoară autohtonă din a doua jumătate a secolului X, notează Călin Georgescu pe pagina sa de Facebook.

”A trecut în veșnicie Jolt Keresztély. Ne rugăm pentru mângâierea familiei sale și – pentru toată munca lui de o viață pusă în slujba culturii poporului român – Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească în rândul drepților, în Lumina și Bucuria Feței Sale. Prin muzică, prin fiecare partitură și prin fiecare artist pe care l-a inspirat, Joly a zidit în timp o parte din sufletul artistic al României. Deși în 2025 s-au împlinit 50 de ani de la apariția șlagărului „Copacul”, prin fibrele acestuia curge mai departe, spre nemurire, esența românească pură, dincolo de timp și dincolo de infinit…”, a fost mesajul publicat pe Facebook de către Călin Georgescu.

De-a lungul carierei, Jolt Kerestély a colaborat cu numeroși interpreți și a compus piese care au intrat în patrimoniul muzical național. Activitatea sa nu s-a limitat la creația propriu-zisă; a avut și un rol formator, sprijinind artiști aflați la început de drum și contribuind la consolidarea standardelor profesionale în industrie.

Prin partiturile sale, compozitorul a modelat un segment important al identității sonore românești din a doua jumătate a secolului XX. Temele recurente din creația sa — natura, rădăcinile, trăirea autentică — au rezonat puternic cu publicul, transformând muzica într-un vehicul al memoriei colective.

Anul trecut, mai spune fostul candidat la alegerile prezidențiale, s-au împlinit 50 de ani de la apariția piesei „Copacul”, una dintre cele mai cunoscute compoziții semnate de Jolt Kerestély. Melodia a devenit, în timp, un reper al muzicii românești, traversând generații și păstrându-și actualitatea prin forța temei și expresivitatea liniei melodice.

Succesul piesei nu a fost conjunctural. Structura armonică echilibrată, orchestrația atent construită și capacitatea de a transmite emoție autentică au transformat „Copacul” într-un șlagăr durabil. Din perspectivă muzicologică, lucrarea reflectă o îmbinare matură între lirism și rigoare compozițională, elemente care definesc stilul lui Jolt Kerestély.