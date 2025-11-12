Dacă locuiți într-o altă țară din Uniunea Europeană, trebuie să depuneți cererea de pensie la instituția de asigurări sociale din țara în care locuiți. Aceasta se va ocupa de trimiterea cererii către instituția din România. Nu trebuie să veniți personal în România pentru asta.

Dacă lucrați legal într-o altă țară din Uniunea Europeană, nu trebuie să vă mențineți asigurarea la pensie în România printr-un contract facultativ cu casa de pensii de la domiciliu sau reședință.

Asta pentru că, atunci când se calculează pensia, se iau în considerare și perioadele lucrate în alte țări. Totuși, dacă ați plătit contribuții voluntare în România, acele sume vor fi luate în calcul la stabilirea pensiei.

Persoana cetăţean român, după data de 6 martie 1945 a fost persecutată din motive politice, după cum urmează:

a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice;

a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;

a fost internată în spitale de psihiatrie;

a avut stabilit domiciliu obligatoriu;

a fost strămutată într-o altă localitate;

a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;

a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în captivitate după încheierea armistiţiului.

Soţul/soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, deportaţi, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.

Soțul/soția celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare, din prizonierat sau după încetarea măsurii de stabilire a domiciliului obligatoriu, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

Soţul/soţia celui decedat în condiţiile de mai sus şi care, din motive de supravieţuire, a fost nevoit (nevoită) să divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie.

Drepturi acordate:

indemnizație lunară acordată titularului în funcție de perioada de persecuție din motive politice (ani, luni, zile sau, după caz, sumă fixă);

indemnizație în sumă fixă stabilită prin lege, pentru urmași (soțul /soția);

alte facilități:

scutire de la plata impozitelor și a taxelor locale;

transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând societăţilor cu capital de stat sau privat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou); în cazul societăţilor cu capital privat, costul abonamentelor de transport se decontează integral de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază domiciliază beneficiarul;

12 călătorii gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa I, pe toate categoriile de trenuri de persoane, cu mijloace de transport auto sau cu mijloace de transport fluviale, după caz, la alegere, folosirea acestora fiind posibilă şi de către însoţitori, membri de familie, în cadrul numărului de călători stabilit pentru titular. Tichetele de călătorie gratuite pot fi ridicate şi utilizate şi de către soţul/soţia sau de către alte persoane mandatate de titulari să le reprezinte interesele, pe bază de împuternicire cu dată certă.

un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o staţiune balneoclimaterică;

scutire de plata taxelor de abonament pentru radio şi televizor;

prioritate la instalarea unui post telefonic, precum şi scut;

asistență medicală şi medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizărilor.

Categorii de beneficiari:

pensionarii sistemului public, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.

calitatea de membru al uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică se atestă de către conducerea acestora pe bază de adeverinţă.

Ministerul Culturii a comunicat lista uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, listă ce cuprinde un număr de 8 uniuni și anume:

Uniunea Scriitorilor din România;

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România;

Uniunea Artiștilor Plastici din România;

Uniunea Teatrală din România;

Uniunea Cineaștilor din România;

Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România;

Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film din România;

Uniunea Arhitecților din România.

indemnizație al cărei cuantum reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăși două salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată.

cuantumul indemnizaţiei se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a modificării valorii punctului de pensie.

indemnizaţia nu se acordă persoanelor care beneficiază de indemnizaţia acordată potrivit Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările ulterioare.

invalizii de război, mari mutilați sau cei încadrați în gradul I, II sau III de invaliditate;

văduvele de război;

copiii celor morți sau dispăruți în război;

accidentații de război în afara serviciului ordonat.

pensie IOVR, în funcție de gradul de invaliditate în care sunt încadrați, cuantumul drepturilor fiind stabilite prin lege;

văduva de război beneficiază de pensie IOVR în cuantumul stabilit prin lege;

invalizii și accidentații de răzoi, marii mutilați și cei incadrați în gradul I de invaliditate primesc, pe lângă pensia I.O.V.R., și o sumă fixă pentru îngrijire, cuantumul fiind stabilit prin lege;

acidentații de război în afara serviciului ordonat au dreptul la 50% din cuantumurile prevăzute pentru invalizii de război, diferențiat în funcție de gradul de invaliditate în care sunt încadrați;

alte drepturi: pensionarii I.O.V.R. au dreptul, in mod gratuit, la asistență medicală în spitale și ambulatoriu, la întreținere și medicamente pe timpul internării, în condițiile legii. De asemenea, beneficiază, potrivit legii, de trimitere la tratament în stațiunile balneoclimaterice.