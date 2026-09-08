Premiile Vox Nova. Tinerii jurnaliști economici, între responsabilitate publică și curajul de a spune adevărul

Într-o perioadă în care economia României se mișcă între crize suprapuse, iar informația circulă cu viteză, jurnaliștii economici devin nu doar necesari, ci esențiali. Ei sunt cei care traduc cifrele în consecințe, politicile în efecte reale și strategiile în înțelesuri accesibile publicului larg. Club Leader Space a decernat recent Premiile Vox Nova, oferite tinerilor jurnaliști economici sub 35 de ani, ca un gest de recunoaștere a muncii lor și, în același timp, ca un semn de încurajare pentru cei care aleg să explice economia pe înțelesul tuturor, cu rigoare, curaj și autenticitate.

Autenticitatea, prima condiție a unui jurnalist economic valoros

Invitat la eveniment, Varujan Vosganian, fost jurnalist economic și fost ministru al Economiei, a vorbit despre esența profesiei: autenticitatea. Acesta a subliniat că un jurnalist economic nu poate fi doar un „repetor” al analizelor altor persoane, pentru că acestea vin adesea cu propriile filtre și subiectivități.

El a insistat asupra informării din surse de primă mână, asupra nevoii de a verifica, de a pune întrebări și a solicita explicații suplimentare, fără a prelua automat concluzii gata ambalate. În același timp, a punctat un aspect crucial: limbajul economic trebuie tradus, nu simplificat excesiv, ci explicat astfel încât publicul să înțeleagă mecanismele reale din spatele deciziilor care le afectează viața.

Radiografia economiei românești: producție, piață și echilibru comercial

Daniel Constantin, președintele ARICE, a dus discuția în zona macro, oferind o radiografie lucidă a economiei românești. A vorbit despre nevoia de a ne concentra pe producție, dar mai ales pe recâștigarea pieței interne.

Acesta a explicat că, pentru economia țării este important și benefic să producem și să exportăm, dar nu este suficient, nu se poate vorbi despre progres real dacă importurile depășesc cu mult exporturile. El a subliniat faptul că România are nevoie de o strategie coerentă care să reducă dezechilibrele comerciale și să stimuleze investițiile în sectoarele care pot genera valoare reală.

Războiul invizibil: atacurile cibernetice și vulnerabilitatea economică

Dan Cîmpean, directorul DNSC, a adus în discuție un alt tip de criză, una care nu se vede, dar se simte: războiul cibernetic.

El a avertizat că, din perspectiva internetului, se poate vorbi deja de „război nuclear” digital, cu atacuri extrem de numeroase, venite nu doar de la profesioniști, ci și de la amatori. Efectele sunt însă la fel de nocive, cum a demonstrat recent atacul asupra sistemului național de cadastru.

Directorul DNSC a subliniat faptul că există soluții de protecție, dar ele necesită investiții consistente, atât la nivel instituțional, cât și la nivelul companiilor private.

O comunitate care crește: lideri, profesori, antreprenori, mentori

Evenimentul organizat de Club Leader Space a fost găzduit de USAMV și a reunit peste 100 de participanți – lideri de business, autorități, profesori, antreprenori și jurnaliști.

Printre invitați s-au numărat Emil Constantinescu, președinte al României în perioada 1996–2000, Sorin Cîmpeanu, rectorul USAMV, David Todoran, Mirdatod/Lactate de Ibănești, Marius Badea, Lactate Brădet, reprezentanți ai Centrului General de Arhivare și Safety Approach și membrii Juriului Vox Nova, coordonați de Gabriel Biriș.

Toți au salutat energia și profesionalismul noii generații de jurnaliști economici, o generație care începe să se contureze ca un reper pentru mediul de afaceri și pentru societate.

Premianții Vox Nova – tinerii care schimbă modul în care înțelegem economia

Lista premianților a închis seara într‑un ton plin de emoție, ca o confirmare limpede a valorii și efortului depus de tinerii jurnaliști economici din România. Ștefana Todică, de la ProTV, a primit Marele Premiu Vox Nova, în timp ce Mădălina Bichir (Kanal D) și Florentina Nițu (Ziarul Financiar) au fost distinse cu trofeele Silver. Categoria Bronz i‑a adus în prim‑plan pe Alina Vasiliu și Eduard Ivanovici de la Ziarul Financiar, alături de Greta Neagu, Antena 1 — trei nume care și‑au câștigat locul prin consecvență și relevanță editorială.

Nominalizările din lista scurtă, care a reunit 21 de jurnaliști din București, Cluj‑Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Constanța și Reșița, arată fără echivoc că jurnalismul economic tânăr din România nu este doar prezent, ci deja performant, matur și pregătit să ducă mai departe responsabilitatea de a explica economia pe înțelesul tuturor.