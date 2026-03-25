Elevii de clasa a VIII-a care au participat la simularea Evaluării Naționale 2026 vor afla rezultatele luni, 30 martie, imediat după finalizarea corectării lucrărilor. Notarea are un caracter orientativ, oferind o imagine clară asupra nivelului de pregătire înainte de examenele oficiale din vară și sprijinind profesorii în monitorizarea progresului școlar. Spre deosebire de Evaluarea Națională oficială, simularea nu include o procedură standardizată de contestații la nivel național.

Rezultatele obținute la simularea Evaluării Naționale nu sunt publice. Fiecare elev primește un cod unic la începutul probelor, iar notele sunt transmise anonim, respectând legislația privind protecția datelor personale. La nivelul școlilor, listele includ codul elevului, punctajele obținute, media generală și eventuale mențiuni, precum „absent” sau „eliminat”.

Rezultatele simulării au un rol orientativ și nu influențează mediile de admitere la liceu. Ele nu sunt trecute automat în catalog și sunt cunoscute doar de elev, profesori și, după caz, de părinți. Scopul lor este de a identifica punctele forte și zonele care necesită îmbunătățiri, iar profesorii le analizează în discuții individuale sau în consiliile profesorale pentru a stabili strategii de sprijin pentru elevi.

Simularea este un instrument esențial de pregătire, deoarece:

Oferă elevilor experiență practică înaintea examenului oficial

Ajută la familiarizarea cu structura subiectelor și condițiile de testare

Permite profesorilor să ajusteze metodele de predare

Încurajează elevii să-și calibreze efortul de studiu

Astfel, simularea contribuie la creșterea performanțelor școlare și la reducerea stresului înaintea Evaluării Naționale din vară.