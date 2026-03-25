Noile reguli introduse pentru șoferii care vor să își recupereze permisul de conducere mai repede adaugă o obligație clară în procesul de reducere a perioadei de suspendare. Începând cu data de 20 martie, legislația rutieră prevede că nu mai este suficientă achitarea unei singure amenzi pentru a beneficia de această facilitate.

Astfel, șoferii trebuie să demonstreze că au plătit toate amenzile de circulație restante, nu doar sancțiunea care a dus la suspendarea permisului. Această modificare reprezintă un criteriu suplimentar, impus în mod explicit prin actul normativ recent.

Până la această schimbare, Codul rutier permitea reducerea suspendării în baza dovezii de plată a amenzii aferente contravenției care a generat sancțiunea. Noua reglementare extinde această obligație la toate datoriile contravenționale existente în evidența autorităților locale.

În acest context, persoanele interesate trebuie să obțină și să prezinte documente care atestă achitarea integrală a obligațiilor de plată provenite din amenzile rutiere, datorate bugetului local din zona de domiciliu.

Pe lângă această cerință nou introdusă, șoferii trebuie să îndeplinească în continuare două condiții deja existente în legislație. Prima dintre acestea vizează vechimea permisului de conducere, care trebuie să fie de cel puțin un an.

A doua condiție presupune promovarea testului de verificare a cunoștințelor privind regulile de circulație. Acest examen teoretic rămâne obligatoriu pentru toți cei care solicită reducerea perioadei de suspendare.

Prin introducerea noii obligații financiare, procedura devine mai strictă și implică verificări suplimentare. Autoritățile urmăresc, astfel, să crească gradul de responsabilitate în rândul conducătorilor auto și să încurajeze plata integrală a sancțiunilor contravenționale.

Conform prevederilor stabilite prin OUG 7/2026, dovada achitării tuturor amenzilor trebuie prezentată în mod obligatoriu pentru aprobarea cererii de reducere a suspendării.

Legislația modificată stabilește și o serie de excepții aplicabile anumitor categorii de șoferi. Astfel, persoanele care nu au domiciliul în România nu sunt obligate să achite toate amenzile de circulație pentru a beneficia de reducerea suspendării.

În cazul acestora, rămâne valabilă doar obligația de a prezenta dovada plății amenzii care a dus la suspendarea dreptului de a conduce. Această diferențiere este prevăzută explicit în actul normativ.

În același timp, ordonanța introduce o regulă mai strictă pentru șoferii care dețin permise de conducere emise în afara României. Aceștia nu vor mai putea recupera permisul suspendat pe teritoriul României dacă nu achită amenda rutieră care a stat la baza sancțiunii.

Prin această prevedere, autoritățile urmăresc să elimine situațiile în care sancțiunile rutiere rămân neplătite, în special în cazul conducătorilor auto străini. Măsura vizează consolidarea disciplinei în trafic și asigurarea aplicării uniforme a legii, indiferent de țara emitentă a permisului.

Noile reguli marchează o schimbare importantă în modul în care șoferii pot beneficia de reducerea perioadei de suspendare, accentul fiind pus pe respectarea integrală a obligațiilor contravenționale.