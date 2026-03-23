Autocolantul auto cu indicativul țării de proveniență nu este o simplă recomandare, ci o cerință legală în numeroase state, mai ales pentru șoferii care circulă în afara Uniunii Europene. Deși mulți conducători auto consideră că plăcuțele de înmatriculare sunt suficiente, legislația internațională prevede clar utilizarea unui element vizual suplimentar pentru identificare.

În lipsa acestui autocolant, șoferii pot fi opriți de autorități și sancționați, chiar dacă restul documentelor sunt corecte. Regula are la bază necesitatea unui sistem simplu și rapid de recunoaștere a țării de înmatriculare, în condițiile în care nu există un standard global unic pentru plăcuțele auto.

Autocolantul oval, care conține două sau trei litere reprezentând țara — precum „RO” pentru România, „D” pentru Germania sau „A” pentru Austria — este recunoscut la nivel internațional. Acesta face parte dintr-un sistem stabilit prin Convenția de la Viena privind traficul rutier din 1968, document care reglementează circulația internațională.

Importanța acestui element este dată de rolul său practic: oferă autorităților o metodă rapidă de identificare a provenienței vehiculului fără a analiza în detaliu plăcuțele de înmatriculare, care diferă semnificativ de la o țară la alta.

Pentru șoferii care circulă exclusiv în interiorul Uniunii Europene, regulile sunt mai permisive, iar utilizarea autocolantului nu este necesară în majoritatea cazurilor. Plăcuțele de înmatriculare standard, cu banda albastră și codul țării, sunt considerate suficiente pentru identificare.

Aceste plăcuțe includ simbolurile Uniunii Europene și abrevierea țării, ceea ce permite autorităților din statele membre, dar și din țări precum Elveția, Norvegia, Islanda sau Liechtenstein, să recunoască rapid originea vehiculului. În aceste condiții, șoferii nu au nevoie de un autocolant suplimentar.

Situația se schimbă însă imediat ce vehiculul părăsește spațiul Uniunii Europene. În aceste cazuri, autocolantul devine obligatoriu și trebuie aplicat conform unor reguli stricte. Acesta trebuie lipit în partea stângă a zonei din spate a mașinii, să fie oval, cu margine neagră și cu literele țării vizibile în centru.

Rolul acestui autocolant este de a elimina orice ambiguitate legată de proveniența vehiculului. Autoritățile din afara UE nu folosesc același sistem standardizat ca în Europa, astfel că identificarea vizuală devine esențială, scriu cei de la ziarulromanesc.de.

Necesitatea autocolantului este explicată de autorități prin dorința de a asigura o identificare corectă și rapidă a vehiculelor în trafic internațional. Acest sistem simplifică controalele și reduce riscul de confuzii în cazul vehiculelor străine.

„Acest lucru ajută autoritățile din străinătate să identifice corect vehiculul”, explică ADAC.

Potrivit aceleiași surse, utilizarea autocolantului previne situațiile neplăcute, precum amenzile aplicate șoferilor care nu respectă regula.

Există și situații în care obligația este permanentă, indiferent de destinație. De exemplu, vehiculele înmatriculate în Elveția trebuie să aibă în mod obligatoriu autocolantul „CH” atunci când circulă în afara țării. Această cerință este prevăzută atât în legislația națională, cât și în acordurile internaționale.

Regula nu se aplică doar autoturismelor, ci și motocicletelor sau remorcilor, ceea ce subliniază caracterul general al obligației. Autoritățile consideră că acest sistem contribuie la siguranța și claritatea traficului internațional.

La nivel global există aproximativ 220 de abrevieri oficiale pentru țări și teritorii, inclusiv regiuni autonome precum Groenlanda sau Gibraltar. Diversitatea sistemelor de înmatriculare face ca autocolantul să fie un instrument esențial pentru identificare, mai ales în contextul mobilității internaționale tot mai intense.