Indicele paneuropean Stoxx 600 a închis cu un declin de 0,6%, reflectând tonul defensiv adoptat de investitori. La Londra, FTSE 100 a pierdut 0,6%, DAX din Frankfurt a coborât cu 0,9%, iar CAC 40 de la Paris a scăzut cu 0,8%.

Ședința a fost dominată de reacții selective la rezultatele trimestriale și anuale publicate de giganți industriali și financiari. Raportările Rio Tinto și Zurich Insurance Group au contribuit la volatilitate, într-un context în care investitorii reevaluează perspectivele de creștere și profitabilitate pentru 2026.

Titlurile Airbus au suferit una dintre cele mai abrupte corecții ale zilei, înregistrând o scădere de 7%. Piața a reacționat după ce compania a anunțat că estimează pentru 2026 livrarea a aproximativ 870 de aeronave comerciale, sub nivelul anticipat de analiști.

Revizuirea perspectivelor vine într-un moment delicat pentru producătorul european, care se confruntă cu constrângeri persistente în lanțurile de aprovizionare, dar și cu presiunea competițională în creștere. Rivalul american Boeing transmite semnale de stabilizare, ceea ce sporește sensibilitatea investitorilor la orice ajustare negativă a estimărilor Airbus.

Constructorul auto Renault a raportat venituri de 57,9 miliarde euro pentru 2025, în creștere cu 3%. Totuși, rezultatul net a fost puternic afectat de o amortizare unică legată de participația în Nissan, ceea ce a împins compania către o pierdere de 10,9 miliarde euro.

Investitorii au sancționat deteriorarea profitabilității, iar acțiunile Renault au închis în scădere cu 4%. Evoluția reflectă îngrijorările pieței privind impactul ajustărilor contabile majore, dar și incertitudinile legate de cererea globală din sectorul auto, într-un mediu marcat de costuri ridicate și tranziția accelerată către electrificare.

Nestlé a anunțat vânzări de 89,49 miliarde franci elvețieni în 2025, în scădere cu 2%, și o diminuare de 17% a profitului net, până la 9 miliarde franci. În ciuda acestor date, acțiunile companiei au crescut cu 2,5%.

Reacția pozitivă a fost susținută de așteptările privind restructurarea portofoliului. Grupul elvețian se află în negocieri avansate pentru vânzarea diviziei de înghețată către Froneri, într-o mișcare percepută drept favorabilă eficientizării operaționale. Investitorii au privit cu optimism potențialul impact al acestei tranzacții asupra marjelor viitoare.

Pe piețele americane, contractele futures au oscilat în jurul nivelurilor de referință, după o sesiune anterioară pozitivă pentru companiile tehnologice din ”Magnificent Seven” și pentru sectorul financiar.

Minuta Fed aferentă lunii ianuarie a evidențiat opinii divergente între oficialii băncii centrale privind ritmul și calendarul eventualelor reduceri de dobândă. Această lipsă de consens menține un grad ridicat de incertitudine, influențând fluxurile de capital la nivel global.

Cotațiile petrolului au avansat cu peste 4%, investitorii reacționând la declarațiile vicepreședintelui SUA, JD Vance. Acesta a afirmat că Iranul nu a răspuns cerințelor esențiale în cadrul negocierilor nucleare, iar președintele Donald Trump păstrează deschisă opțiunea utilizării forței.

Escaladarea retoricii geopolitice a alimentat temerile privind posibile perturbări ale ofertei, ceea ce a susținut creșterea prețurilor la țiței.

În regiunea Asia-Pacific, principalele burse au închis pe plus, pe măsură ce mai multe piețe și-au reluat activitatea după vacanța prilejuită de Anul Nou Lunar. Investitorii asiatici au reacționat favorabil la dinamica recentă a Wall Street și la stabilizarea unor indicatori macroeconomici regionali.