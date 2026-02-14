Constructorul francez Renault trece printr-o perioadă dificilă. Chiar dacă anul acesta și cei doi ani anteriori au fost de creștere, cu vânzări bune pentru mașinile cu motor clasic și electrice, expansiunea sa în Germania s-a oprit brusc.

Un tribunal din München a decis că Renault nu are voie să vândă sau să livreze două dintre modelele sale cele mai populare: Clio și Megane. Motivul este un conflict legat de drepturi de invenție, într-un dosar numit 7 O 7655/25. Instanța a stabilit că Renault a folosit tehnologia unei companii americane, Broadcom, fără să plătească corect pentru ea.

Problema nu e că tehnologia există, ci că Renault a oferit prea puțini bani pentru a o folosi. Ca urmare, instanța nu doar că a oprit vânzările, dar a cerut și ca mașinile deja livrate să fie retrase de la dealeri. În cel mai rău caz, mașinile ar putea fi scoase complet din uz și distruse.

Renault a reacționat rapid, spunând că a aflat de decizia tribunalului din 5 februarie, dar nu o va accepta fără luptă. Compania va face imediat apel, încercând să oprească efectele interdicției care le blochează vânzările. Oficialii vor să folosească o strategie juridică agresivă pentru a-și proteja investițiile în aceste modele.

Pe lângă apel, Renault a început două proceduri separate pentru a anula patentul pus în discuție. Ei cred că au argumente puternice pentru a demonstra că pretențiile celor de la Broadcom nu sunt valide. Dacă patentul va fi anulat, interdicția din Germania va cădea, iar mașinile vor putea fi vândute din nou clienților care le așteaptă.

Renault are o prezență de peste 110 ani în Germania, fiind una dintre primele piețe externe pe care a intrat compania franceză. În 2026, Renault trece printr-o transformare strategică importantă, concentrându-se pe electrificare și digitalizare, și își menține rolul de jucător important pe piața germană, în ciuda problemelor juridice și economice recente.

Prima reprezentanță oficială Renault din Germania a fost deschisă în 1907, la doar câțiva ani după fondarea companiei de frații Renault. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, fabricile Renault din Franța au fost preluate de forțele germane și administrate de Daimler-Benz pentru a produce vehicule destinate războiului. După conflict, Renault s-a reîntors rapid pe piața germană și a devenit unul dintre cei mai importanți importatori de mașini. În prezent, sediul central al Renault Deutschland AG se află în Köln-Mülheim.

În prezent, Renault operează într-o perioadă de tranziție către vehicule electrice și parteneriate tehnologice noi. În 2025, compania a înregistrat o creștere a vânzărilor de 20,9% în Germania în primul trimestru, depășind media pieței. Brandul Alpine a avut o creștere impresionantă de 133,5%, datorită succesului modelului A110 și lansării modelului A290. Aproximativ 60% din vânzările Renault în Europa, inclusiv în Germania, sunt acum reprezentate de vehicule electrice sau hibride, iar modelele Renault 5 și Twingo electric sunt centrale pentru această strategie.